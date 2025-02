Sébastien David lance sa campagne pour les municipales 2026

Le maire de Saint-Affrique, Sébastien David, a tenu un point presse jeudi soir après les débats d'orientation budgétaire du conseil municipal et du conseil communautaire. Il a évoqué sa stratégie de gestion, les projets en cours et les investissements futurs, laissant entendre qu'il se représentera aux élections municipales de 2026.

Le conseil municipal a débattu mardi des orientations budgétaires de la commune pour l'année 2025. Jeudi, en fin de journée, rebelote avec le conseil communautaire. Sébastien David , la première fois avec sa casquette de maire et la seconde avec celle de président de la communauté, a vanté sa méthode de gestion et ses résultats. De son côté, à chaque fois également, l'opposition, dans son rôle, a critiqué la gestion de la majorité en place.

\Jeudi soir, une fois le conseil communautaire clos et la salle du conseil vide, Sébastien David a tenu un point presse très court. Il a d'abord fait allusion à « certains, ici, dans cet hémicycle, dans cette salle, qui se préoccuperaient à dire que je ne serai pas candidat en 2026 ». L'élu a alors fait référence aux « projets ambitieux que nous avons présentés en débat d'orientation budgétaire, mardi et ce jeudi, avec un tel niveau d'investissement ». Il compare le chiffre de 18 millions d'euros d'investissements en six ans sous sa mandature, contre 10 millions d'euros pour la précédente : « Je rappelle, plus de 80 % d'augmentation. Ça parle aux gens, puisque Saint-Affrique bouge et Saint-Affrique change. Ce qui m'importe, moi, c'est la transformation de notre ville et la remise à flot financière de la communauté de communes. Le projet initié en 2020 porte sur dix ans de travaux au moins. Naturellement, ce projet continuera en 2026 avec le maire sortant de Saint-Affrique à la tête d'une nouvelle équipe aux élections municipales. Si certains en conseil municipal et en conseil communautaire ne cherchent que du conflit et des débats polémiques sans fin, moi je me préoccupe des Saint-Affricains et de leur quotidien. Deux méthodes radicales. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Mais je vous donne le tempo pour mars 2026. Ce n'est pas la candidature officielle, mais je vous fais part du tempo. \Pour la composition de sa future équipe et sur ses motivations personnelles, Sébastien David répond : « On aura l'occasion de se revoir ». Quand on lui demande s'il a réalisé les 108 actions de son programme électoral publié en 2020, il répond : « On a repris la liste des points. Il y a des points que l'on n'a pas faits et des points que l'on a faits en plus. On l'abordera ensemble de façon contradictoire, si vous le souhaitez. Moi, il y a un élément qui m'a fait tic. C'est quand on a bâti le plan pluriannuel d'investissement voirie, chose qui n'existait pas ». « Onze ans de travaux à faire » Un inventaire sur l'état de la voirie sur le territoire municipal a été réalisé. À côté des mètres linéaires a été inscrit son état : bon état, état moyen état, médiocre, catastrophique. « Quand on mettait en face des chiffres, il y avait onze ans de travaux à faire, affirme Sébastien David. Donc on augmente très fortement ces temps-ci l'enveloppe sur la partie voirie pour compenser ces onze ans. Mais s'il ne faut pas onze ans, il en faut neuf. Et neuf, c'est supérieur aux six ans de la durée d'un mandat. Voilà un élément qui va dans le sens. Et puis il n'y a pas un quartier de Saint-Affrique où la ville en cinq ans n'a pas bougé. Tout est quand même chamboulé. Et ça, c'est quand même ma marque de fabrique. Et elle ne s'arrête pas au bout de six ans. \Sébastien David, n’a pas souhaité en dire en plus, pour l’instant du moins : « Excusez-moi, mais j’organise ma stratégie de communication ». La campagne est donc lancée.





