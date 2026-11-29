Sébastien Chenu, président du groupe RN à l'Assemblée, définit la posture du Rassemblement National face au gouvernement et à l'extrême gauche.

Sébastien Chenu, en sa qualité de président du groupe Rassemblement National à l'Assemblée nationale, a récemment précisé la stratégie politique de son formation face aux défis immédiats du pays. Il a affirmé avec fermeté que le vote d'une loi spéciale concernant le budget 2027 était pour le parti une impossibilité totale, tout en indiquant que son opposition ne se limiterait pas à un simple rejet technique. Cette prise de position s'inscrit dans une logique de vigilance constante envers les initiatives législatives du pouvoir en place, considérées comme déconnectées des réalités sociales et économiques.

Positionnement face au pouvoir exécutif

Sébastien Chenu a déclaré que le Rassemblement National respecterait scrupuleusement les règles de la démocratie en maintenant une opposition républicaine. Cette posture vise à contrer les politiques du gouvernement tout en évitant les confrontations systémiques qui pourraient nuire à la crédibilité du parti. Le député a insisté sur la nécessité d'une action parlementaire rigoureuse pour défendre les intérêts des citoyens face à ce qu'il perçoit comme une mégalomanie institutionnelle.

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Le président du groupe RN a également souligné que la dénonciation des écoutes illégales au sein du ministère de l'Intérieur était une priorité. Il a estimé que ces pratiques constituaient une violation grave de l'éthique républicaine et une atteinte à la liberté de la presse. Cette accusation vise directement les services de renseignement et la direction de l'administration territoriale de l'État, qui seraient impliqués dans ces fuites.

Crises internes et défenses stratégiques

Face aux critiques concernant les déclarations de Laure Lavalette, Sébastien Chenu a défendu sa collègue députée en estimant qu'elle avait largement purgé la faute supposée liée à des écrits antisémites. Cette défense s'accompagne d'une volonté de recentrer le débat public sur les enjeux structurels plutôt que sur des polémiques personnelles. Le député considère que ces attaques font partie d'une campagne de discrédit orchestrée par les adversaires politiques du Rassemblement National.

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La question des fuites au sein du ministère de l'Intérieur au profit du Rassemblement National a également été abordée avec sérieux. Sébastien Chenu a affirmé que les fonctionnaires soumis au droit de réserve ne communiquaient aucun élément aux membres de son groupe. Cette position vise à dissocier l'action législative des suspicions de corruption ou d'espionnage visant l'appareil parlementaire. Il a réitéré que le respect des institutions était primordial pour toute action politique légitime.

Enjeux géopolitiques et sécurité nationale

Sur le plan international, Sébastien Chenu a qualifié la Russie d'une menace claire pour la France et d'autres pays européens, refusant tout amalgame avec le statut d'allié. Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes en Europe de l'Est. Le député du Rassemblement National a appelé à une fermeté accrue dans la défense des frontières européennes face à cette agression.

La sécurité des militants a été un autre point central des déclarations de Sébastien Chenu. Il a critiqué le ministre de l'Intérieur pour avoir sous-estimé les menaces pesant contre le Rassemblement National lors de récents meetings perturbés. Selon lui, la violence exercée par certains groupes d'extrême gauche mélenchoniste doit être réprimée sans délai pour garantir la liberté de réunion. Cette critique vise directement les méthodes de maintien de l'ordre jugées insuffisantes.

Défis électoraux et cohésion du camp populaire

En prévision des échéances présidentielles, Sébastien Chenu a exprimé son scepticisme concernant la candidature de David Lisnard. Il a estimé que rompre avec le macronisme ne pouvait pas passer par une primaire incluant des figures considérées comme macronistes. Cette position vise à préserver l'identité politique du Rassemblement National et à éviter toute dilution de son message. Le député a appelé à une clarification rapide des candidats potentiels pour structurer l'opposition.

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Le rapport avec d'autres figures de la droite radicale a également été clarifié. Sébastien Chenu a identifié Yonathan Arfi, président du Crif, comme un adversaire politique majeur du Rassemblement National. Cette déclaration souligne la complexité des relations intercommunautaires et les divergences idéologiques profondes. Elle s'inscrit dans une stratégie de distinction nette entre les courants politiques traditionnels et les nouvelles formations de gauche.

Enfin, Sébastien Chenu a défendu le Banquet du Canon français comme une manifestation célébrant la France traditionnelle. Cette position vise à réaffirmer l'attachement du Rassemblement National aux racines culturelles et historiques du pays. Il a jugé nécessaire de contrer les accusations de xénophobie portées contre ces rassemblements. Cette défense s'accompagne d'une volonté de redéfinir les termes du débat sur l'identité nationale pour le prochain quinquennat.