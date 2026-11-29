Sébastien Chenu expose la position du RN sur le budget 2027 et la loi spéciale. Il détaille la stratégie d'opposition et les relations avec d'autres partis politiques.

Le président du groupe Rassemblement National à l'Assemblée nationale, Sébastien Chenu, a dressé un bilan clair de la situation politique actuelle et des enjeux à venir. Ses interventions récentes ont permis de préciser les contours de la stratégie de son parti face aux défis législatifs et aux dynamiques électores. Il s'est particulièrement attaché à définir la ligne de conduite du RN dans les prochains mois et années.

Positionnement sur le budget 2027 et la loi spéciale

Sébastien Chenu a explicitement déclaré que voter le budget 2027 est hors de question pour le Rassemblement National. Cette position s'inscrit dans une logique de résistance face aux décisions gouvernementales en cours. Le député ne cautionne aucune approche qui irait à l'encontre des intérêts défendus par sa formation politique. Il considère que soutenir ce budget reviendrait à trahir la mission de l'opposition.

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En revanche, l'engagement envers la loi spéciale ne repose pas sur une opposition systématique de principe. Sébastien Lecornu, membre du RN, a souligné qu'il s'opposait à cette loi spéciale, mais sans nécessairement rejeter l'ensemble du cadre législatif. Cette nuance permet au groupe de montrer sa capacité à distinguer les textes entre eux. La volonté est de rester critique sans être automatiquement bloquants sur tous les fronts.

Perspective d'opposition républicaine future

Sébastien Chenu a abordé la question hypothétique d'une victoire de Jean-Luc Mélenchon en 2027. Il a affirmé que le Rassemblement National respecterait la démocratie dans un tel scénario. Le député a promis une opposition républicaine, garantissant ainsi le bon fonctionnement des institutions. Cette déclaration vise à rassurer sur la crédibilité démocratique de la formation politique.

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L'objectif affiché est de maintenir un dialogue constructif tout en gardant ses distances idéologiques. La position de Sébastien Chenu repose sur une distinction nette entre la légitimité électorale et l'adhésion politique. Il ne souhaite pas créer de chaos institutionnel, mais plutôt exercer un contre-pouvoir structuré.

Critiques sur les primaires et les alliances

Concernant la candidature de David Lisnard à la présidentielle, Sébastien Chenu a été catégorique sur les conditions de rupture avec le macronisme. Il estime qu'il est impossible de rompre avec ce courant en organisant une primaire avec des macronistes. Cette réponse ferme illustre la ligne rouge définie par le président du groupe RN. Elle marque un refus de toute collusion ou rapprochement stratégique avec la majorité présidentielle.

Gestion des relations avec l'administration et sécurité

Sébastien Chenu a également abordé les soupçons de fuites du ministère de l'Intérieur au profit du RN. Il a précisé que les fonctionnaires soumis au droit de réserve ne communiquent aucun élément aux élus du Rassemblement National. Cette déclaration sert à dissocier le parti de toute accusation de manipulation ou d'abus. Le député insiste sur le respect strict de la déontologie administrative par ses collaborateurs.

Sur le plan de la sécurité, la perturbation d'un meeting du Rassemblement National a conduit Sébastien Chenu à critiquer le ministre de l'Intérieur. Il considère que l'exécutif sous-estime les menaces pesant contre la formation politique. Le président du groupe RN a déploré la violence subie par les jeunes militants lors de ces événements. Il accuse spécifiquement l'extrême gauche mélenchoniste de ces actes de violence. Cette accusation place Jean-Luc Mélenchon indirectement dans le rétroviseur des tensions sécuritaires actuelles.