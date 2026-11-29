Le président du groupe RN, Sébastien Chenu, expose la position du parti sur la menace russe, l'opposition au budget et la stratégie pour 2027 face à Macron et Mélenchon.

Le président du groupe Rassemblement national à l'Assemblée nationale, Sébastien Chenu, a clairement exposé la ligne éditoriale de son parti sur une série de dossiers brûlants qui structurent le paysage politique français actuel. Ces déclarations couvrent des sujets aussi variés que la géopolitique avec la Russie, les stratégies électorales pour la présidentielle de 2027, ainsi que les relations tendues avec les autres forces parlementaires et associatives.

Positionnement géopolitique face à la menace russe

Sébastien Chenu a rappelé avec force la posture du Rassemblement national concernant la politique étrangère française. Pour lui, la relation avec Moscou ne peut faire l'objet d'aucune confusion stratégique. Il affirme sans ambages que la Russie n'est en aucun cas un allié pour la France.

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Le député précise que le pays voisin constitue une menace directe pour la France et pour d'autres nations. Cette vision géopolitique s'inscrit dans une logique de souveraineté nationale et de défense des intérêts stratégiques du territoire face à une puissance perçue comme hostile.

Stratégie pour 2027 et rupture avec le macronisme

En prévision de l'élection présidentielle de 2027, Sébastien Chenu a détaillé les conditions d'une victoire rassembleuse. Il refuse catégoriquement l'idée de mener une primaire avec des personnalités macronistes. Selon le député, une telle démarche serait contradictoire avec l'objectif affiché de rompre avec la politique de Emmanuel Macron.

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Il critique ouvertement la candidature de David Lisnard à la présidentielle. Le président du groupe RN estime que la présence de figures proches de l'exécutif actuel dans une primaire d'opposition affaiblit la crédibilité du projet de rupture. Il considère que la loyauté envers un changement de régime implique une séparation nette d'avec les partis du gouvernement.

Attitude en cas de victoire de Jean-Luc Mélenchon

Face aux interrogations sur la cohabitation potentielle, Sébastien Chenu a tranché concernant l'hypothèse d'une victoire de Jean-Luc Mélenchon en 2027. Le député du Pas-de-Calais indique que le Rassemblement national respecterait les règles de la démocratie dans ce scénario.

Il annonce que le groupe adopterait une posture d'opposition républicaine. Cette position vise à montrer une capacité de gouvernance et de sérieux institutionnel, tout en maintenant la distance idéologique nécessaire avec La France Insoumise et sa majorité de gauche radicale.

Gestion de la minorité et contestation budgétaire

Sur le plan législatif, Sébastien Chenu a exprimé son opposition frontale à la loi spéciale évoquée dans les actualités récentes. Parallèlement, il a condamné le vote du budget 2027. Pour le président du groupe RN, adopter ce budget est hors de question, signifiant ainsi un refus total de participer à la gestion financière de l'État telle qu'elle est proposée par la majorité.

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Cette attitude s'explique par la volonté de ne pas cautionner des orientations économiques jugées inacceptables. La minorité de droite radicale entend utiliser tous les leviers parlementaires disponibles pour freiner ou bloquer ces textes, considérant qu'ils ne reflètent pas les attentes des électeurs qui ont plébiscité leur programme.

Relations avec la société civile et les associations

Sébastien Chenu a également abordé les tensions avec les représentants de la société civile. Il a désigné Yonathan Arfi, président du Crif, comme un adversaire politique du Rassemblement national. Cette déclaration met en lumière les frictions persistantes entre les mouvements de la droite nationale et les organisations représentant la communauté juive.

Concernant la ministre déléguée Laure Lavalette, le député estime que celle-ci a déjà largement purgé sa faute après avoir été accusée de cautionner des écrits antisémites. Cette prise de position vise à minimiser l'impact médiatique de ces controverses et à tourner la page des critiques moralisatrices dirigées contre le parti.