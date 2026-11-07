Sébastien bat un record historique avec sa 5e étoile mystérieuse en 2 indices

Le candidat Sébastien réalise un exploit unique aux 12 coups de midi en découvrant sa cinquième étoile mystérieuse avec seulement deux indices, devant Jean-Luc Reichmann.

Sébastien a marqué l'histoire du jeu télévisé Les 12 coups de midi en signant une performance inédite lors de la diffusion du samedi 7 novembre 2026 sur la chaîne TF1. Ce candidat, surnommé le maître de midi, a réussi à décrocher sa cinquième étoile mystérieuse en se basant uniquement sur deux indices, établissant ainsi un nouveau record qui a laissé l'animateur et les téléspectateurs sans voix.

Un record historique avec seulement deux indices

Cette prouesse technique s'est produite lors de la seizième année de l'émission, un moment où la compétition pour les gains et les cadeaux est particulièrement intense. Les deux indices fournis au candidat étaient visuellement très restrictifs : il s'agissait de la terre battue et d'un petit robot. En l'espace de quelques secondes, Sébastien a identifié la bonne étoile, devançant toutes les attentes habituelles du programme.

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L'animateur Jean-Luc Reichmann n'a pas tardé à reconnaître la valeur exceptionnelle de cette découverte. Il a qualifié la réaction de Sébastien de quelque chose de jamais vu dans l'histoire du plateau, soulignant la rapidité et la précision du candidat. Cette vitesse de réaction a permis à Sébastien de briser les limites connues du jeu, démontrant une forme de mastery qui dépasse l'entendement pour le public habituel du samedi après-midi.

La reconnaissance de Jean-Luc Reichmann et du public

Jean-Luc Reichmann a utilisé ces quelques instants pour encenser le parcours de Sébastien, le qualifiant explicitement de recordman de tous les temps pour la découverte d'étoiles aussi rapidement. Pour l'animateur, qui conduit l'émission depuis plus de vingt-cinq ans, cette performance représente un moteur supplémentaire qui alimente la passion du jeu. Il a déclaré que Sébastien était en train d'exploser les barrières traditionnelles de la logique habituelle imposée par le format.

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Le contexte de cette émission est celui d'un phénomène culturel majeur en France, fédérant jusqu'à 6,7 millions de téléspectateurs chaque samedi. La chaîne TF1 retire un profit estimé à un million d'euros grâce à cette audience solide. La dynamique créée par des candidats comme Sébastien contribue directement à ce succès d'audience, transformant chaque épisode en un événement attendu par des millions de foyers français.

Le contexte des gains et des records précédents

Pour comprendre la portée de cet exploit, il est utile de comparer ce moment avec l'histoire des gains au sein de l'émission. Les cagnottes des meilleurs joueurs ont souvent atteint des sommets impressionnants, comme pour l'ex-champion Bruno Hourcade, qui a dépassé la barre symbolique du million d'euros lors de sa deux-cent-cinquante-deuxième participation. Ses gains comprenaient non seulement du cash mais aussi une collection de neuf automobiles remportées grâce aux étoiles.

D'autres participants ont également laissé une trace durable dans la mémoire collective. Eric, le chouchou de Jean-Luc Reichmann, a quitté l'émission après 199 participations avec 921 316 euros de gains, ayant été le premier à détrôner Christian Quesada. Christian Quesada avait quant à lui enchaîné 193 participations durant six mois, empochant plus de 800 000 euros avant des événements judiciaires ultérieurs qui l'ont éloigné du devant de la scène médiatique. Paul, un jeune homme autiste Asperger, est resté dans les mémoires pour son courage et son talent, ayant recueilli plus de 691 522 euros avant son élimination le 10 octobre 2019.

Stéphane a également marqué les esprits avant d'être éliminé le vendredi 20 janvier 2023 après 153 participations et 568 343 euros de gains. Il était présent depuis le 20 août 2022 et visait le top 3 des meilleurs joueurs avant une erreur lors de l'étape du Coup par coup face à une concurrente nommée Sarah. Ces précédents historiques soulignent l'ampleur des accomplissements de Sébastien, qui s'inscrit désormais parmi les légendes vivantes du programme en ajoutant cette étoile mystérieuse obtenue en un temps record à son palmarès unique.