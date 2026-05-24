Sculptures d'artistes charentais-maritiens exposées à la Cité de la BD d'Angoulême

Une exposition à la Cité de la Bande dessinée et de l'image montre des sculptures d'artistes charentais-maritiens et exposées y sont de Gaston, Lucky Luke, Thorgal, Blake&Mortimer, Blacksad et Astérix. La collaboration avec les éditeurs a conduit à la soumission de licences pour ces personnages et à un processus de création collaboratif.

Samuel Boulesteix, son atelier et sa réinterprétation du comte de Champignac produite à partir de l'œuvre d'André Franquin, sont exposés à la Cité de la Bande dessinée d'Angoulême.

Boulesteix Collection est une rumeur lancée par la première sculpture réalisée, Gaston, qui a créé un faible pour les collectionneurs. Ses sculptures exposées au musée de la Bande dessinée d'Angoulême sont amies disposées pour plusieurs mois dans le hall du musée de la Bande dessinée d'Angoulême. La collaboration entre les éditeurs et Boulesteix a conduit à l'acquisition de licences pour Lucky Luke, Thorgal, Blake & Mortimer, Blacksad et Astérix.

Le processus de création est collaboratif, involves interchanges with authors when they are still alive, and consultations with illustrator Cécil.





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