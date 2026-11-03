Sculpture du sécateur à Montesquieu-Volvestre hommage à Antoine François Bertrand de Molleville

Une sculpture de Balla Ndao orne le rond-point de Montesquieu-Volvestre pour honorer l'inventeur Antoine François Bertrand de Molleville et son célèbre sécateur.

Une œuvre d'art contemporaine trône désormais sur le rond-point de l'avenue des Pyrénées à Montesquieu-Volvestre en Haute-Garonne. Cette installation visuelle massive représente un sécateur, un objet du quotidien devenu symbole d'un riche patrimoine local et industriel. L'initiative vise spécifiquement à rendre hommage à l'un des fils les plus illustres de la commune, Antoine François Bertrand de Molleville.

Origines historiques de l'invention du sécateur

Antoine François Bertrand de Molleville est né le 28 mars 1744 au sein de cette commune toulousaine. Son nom est indissociable de l'histoire de l'outil de jardinage moderne. Vers la période comprise entre 1810 et 1819, cet homme associé aux évolutions techniques de son époque a participé à la mise au point du sécateur tel que nous le connaissons. Son invention a progressivement révolutionné les pratiques agricoles et paysagères.

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Cet outil a rapidement trouvé sa place indispensable dans les mains des jardiniers amateurs comme des professionnels. Les viticulteurs ont également adopté massivement cet instrument pour l'entretien de leurs vignes. L'impact de cette innovation s'est étendu à tous ceux qui travaillent au contact direct de la nature, consolidant ainsi la réputation d'innovation du territoire.

Création artistique par Balla Ndao et Vol Arize

La réalisation de cette sculpture monumentale a été confiée au sculpteur sénégalais Balla Ndao. L'artiste a créé cette pièce emblématique en 2026. Cette création s'inscrit dans le cadre de sa résidence artistique organisée à la SCAC Marestaing. Cette collaboration a été menée en étroite coordination avec l'association Vol Arize, partenaire local de ce projet culturel ambitieux.

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Cette intervention artistique dans l'espace public transforme un objet purement utilitaire en une véritable œuvre d'art exposée à tous. Elle interpelle directement les passants et les automobilistes qui fréquentent cet axe stratégique de la ville. L'installation sert de pont entre l'histoire industrielle et la création artistique contemporaine. Elle rappelle que le patrimoine ne se transmet pas uniquement par des textes, mais aussi par des objets physiques et des savoir-faire matériels.

Impact culturel et réaction des habitants locaux

La présence de cette sculpture sur le rond-point a suscité un intérêt certain auprès de la population. Les retours des habitants témoignent d'une grande adhésion et d'un respect manifeste envers l'œuvre. Comme l'a noté l'un des initiateurs du projet, il n'y a jamais eu de problème de vandalisme ou de rejet de la part des riverains. Cette acceptation sociale confirme le besoin de mémoire locale.

L'installation souligne le lien fort entre une invention majeure, un territoire spécifique et la mémoire collective des habitants. Elle célèbre ceux qui ont marqué l'histoire par leur génie technique. Cette démarche met en lumière comment la mémoire d'un individu peut enrichir l'identité collective d'une commune. La sculpture devient ainsi un marqueur territorial puissant.

Patrimoine local et pérennité de l'œuvre

Bien plus qu'un simple élément décoratif ou un marquage urbain anodin, cette sculpture incarne la transmission des savoir-faire. Elle rappelle que l'histoire se vit aussi à travers les objets qui prennent place dans notre quotidien. L'œuvre de Balla Ndao invite à la réflexion sur la valeur symbolique des outils inventés par les locaux.

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Ce projet culturel contribue à la dynamisation de l'espace public de Montesquieu-Volvestre. Il crée une intersection entre l'art contemporain et l'histoire des techniques. En exposant le sécateur, l'artiste et les organisateurs honorent implicitement l'esprit d'innovation qui a caractérisé la vie de la commune aux XVIIIe et XIXe siècles. Cette œuvre reste un témoignage tangible de cette héritage technologique particulier.