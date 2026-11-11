Scott Bessent quitte son domicile pour une base militaire par crainte pour sa sécurité

Le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent a été relocalisé sur une base militaire après des inquiétudes sur sa sécurité liées aux menaces iraniennes.

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a quitté son domicile situé dans la région de Washington pour s'installer sur une base militaire. Selon une source officielle s'exprimant auprès de l'AFP ce mercredi, cette décision a été prise en raison de craintes croissantes pour sa sécurité personnelle. Il s'agit, selon les termes de cette source, d'une mesure de prévention.

Le déménagement intervient dans un contexte de menaces attribuées à l'Iran. Le déplacement de Scott Bessent est donc directement lié à une évaluation de risques visant de hauts responsables de l'administration américaine, et non à une décision de nature administrative ou politique.

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Un déménagement sur une base militaire pour raisons de sécurité

Scott Bessent a quitté sa résidence de la région de Washington pour s'installer sur une base militaire, à la suite d'une aggravation des inquiétudes concernant sa sécurité. La source officielle citée par l'AFP a indiqué que le ministre avait été contraint de changer de lieu de résidence pour cette raison précise.

Selon les informations rapportées, la publication en ligne d'une photo aurait permis de géolocaliser le domicile du secrétaire américain au Trésor dans la capitale américaine. Cette exposition involontaire d'un lieu privé a été présentée comme l'un des éléments ayant renforcé les préoccupations de sécurité entourant le ministre.

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Des menaces iraniennes et une campagne de sanctions contre Téhéran

Les menaces pesant sur Scott Bessent s'inscrivent dans un climat de tension avec l'Iran, que les responsables américains désignent comme la source principale de ces risques. Il y a quelques semaines, Jay Clayton, chef des services de renseignement américains, a averti que l'Iran avait considérablement intensifié ses efforts pour prendre pour cible des Américains au Moyen-Orient et ailleurs dans le monde.

Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, Scott Bessent conduit une campagne américaine visant à paralyser l'économie iranienne. Le secrétaire au Trésor s'est notamment engagé à asphyxier économiquement Téhéran au moyen d'une série de sanctions, une stratégie qui le place directement en première ligne face à la République islamique.

Un porte-parole du ministère du Trésor a affirmé que Scott Bessent ne se laisserait pas intimider par les menaces du régime iranien. Le même porte-parole a ajouté que le secrétaire restait déterminé à mener à bien les opérations économiques contre l'Iran, sans que le déménagement ne modifie cette orientation.

Une série de relocalisations au sein de l'administration Trump

Scott Bessent est le troisième haut responsable du gouvernement de Donald Trump à avoir été relocalisé sur une base militaire, selon les médias américains. Il rejoint ainsi le ministre des Affaires étrangères Marco Rubio et le ministre de la Défense Pete Hegseth, qui ont précédemment été installés dans des conditions similaires.

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Les mesures de protection se étendent également au dispositif militaire américain en Europe. Lundi, les États-Unis ont évacué des avions militaires stationnés sur la base aérienne britannique de RAF Mildenhall, dans l'est de l'Angleterre, à la suite d'une menace provenant de l'Iran. Cette évacuation a eu lieu un mois après le retrait d'aéronefs d'une autre base anglaise, ce qui confirme la répétition de ces mesures de précaution sur le sol britannique.