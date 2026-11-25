L'enquête nationale Mentalo révèle que la scolarité est le premier facteur de mal-être mental chez les 11-24 ans, avec 90% de pression ressentie.

L'étude Mentalo, une enquête nationale initiée en mai 2024 par l'unité Eceve de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ( Inserm) et de l'Université Paris Cité, met en lumière une crise silencieuse affectant les 11 à 24 ans. La scolarité émerge clairement comme le premier facteur influençant la santé mentale de cette population, citée par la moitié des jeunes interrogés lorsqu'ils identifient les causes d'une dégradation de leur bien-être psychique.

La pression scolaire au cœur du mal-être adolescent

Les résultats de cette enquête, qui a recueilli des données pendant deux ans auprès de plus de 20 000 participants, révèlent une tension inédite dans le milieu éducatif. Une immense majorité de jeunes, précisément 9 sur 10, affirme ressentir une pression intense liée à la réussite scolaire. Cette pression n'est pas anodine puisqu'elle corréle directement avec la santé mentale : parmi les adolescents les plus sous pression, ceux qui se sentent le plus tendus présentent 2,5 fois plus de risques de souffrir d'une détresse psychologique majeure de type anxio-dépressif.

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Disparités genrées et vulnérabilité des collégiennes

L'enquête identifie des inégalités sociales et genrées flagrantes dans le bien-être des jeunes. La santé mentale des filles est près de deux fois moins bonne que celle des garçons, faisant des collégiennes la population prioritaire à surveiller. Elles connaissent la décroissance du bien-être la plus importante entre juin 2024 et juin 2026, marquant un virage plus précoce que les garçons. Si la moitié des filles en âge d'être au collège déclare aller bien, ce chiffre chute brutalement à un peu plus d'un tiers dès le lycée, contre 63 % des collégiens de sexe masculin.

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Déclin progressif avec l'âge et inégalités économiques

Généralement, les jeunes se sentent de moins en moins bien à mesure qu'ils avancent en âge. Après le lycée, la santé mentale diminue graduellement chez les jeunes adultes. Les étudiants et jeunes travailleurs ne sont plus que 44 % à déclarer aller bien, et ce chiffre chute à seulement 30 % chez les jeunes adultes sans activité. Parallèlement, l'étude souligne des inégalités sociales de santé mentale marquées : le bien-être se détériore systématiquement lorsque la position économique et sociale ressentie par le jeune baisse.

Méthodologie et implications pour la recherche médicale

L'unité Eceve a conçu cette étude pour mesurer le bien-être mental et identifier les tendances, en explorant deux axes corrélés mais distincts : le risque médical de trouble psychique et le ressenti psychique subjectif. Bien que près d'un tiers des jeunes interrogés (31 %) présente un risque de détresse psychologique modérée à sévère, 50 % d'entre eux déclarent encore aller bien ou très bien. La participation active de jeunes collégiens et lycéens à la conception de l'enquête a permis d'enrichir ce diagnostic précis avec leurs perspectives variées, offrant une base solide pour les futures politiques de santé publique.