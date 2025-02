Scholz Criticizes Vance for Comments on AfD

German Chancellor Olaf Scholz strongly rebuked US Vice President JD Vance's call to end the isolation of the far-right AfD party, just a week before parliamentary elections in Germany. While emphasizing Germany's commitment to the transatlantic partnership, Scholz condemned Vance's criticism of European freedom of expression and migration policies, asserting that the direction of German democracy rests solely with its people.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a réagi vivement aux propos du vice-président américain JD Vance, qui avait appelé à mettre fin au « cordon sanitaire » autour du parti d'extrême droite AfD, une semaine avant les élections législatives dans le pays. \« La direction que prendra notre démocratie, nous seuls en décidons. Nous et personne d’autre! », a déclaré Scholz lors d'une conférence de sécurité à Munich.

Il a critiqué l'intervention de Vance, qualifiant les propos de « non acceptables » et souligné que cela ne se faisait « surtout pas entre amis et alliés ». Vance avait suscité l'indignation des dirigeants européens en critiquant la « liberté d'expression » en Europe et la politique migratoire du Vieux continent, ciblant notamment les partis allemands traditionnels qui rejettent toute alliance avec l'AfD. \Malgré ces divergences, l'Allemagne ne compte pas rompre avec les États-Unis. Scholz a assuré que l'Allemagne « continuera à acheter » des matériels militaires américains, tout en soulignant le « besoin d’une industrie européenne de l’armement forte ». Sur l'Ukraine, Scholz a réaffirmé l'importance de la souveraineté ukrainienne pour la paix, refusant catégoriquement toute « paix imposée » à Kiev. Il s'est également opposé à un « découplage de la sécurité européenne et américaine », tout en plaidant pour une augmentation significative des dépenses de défense allemandes, au-delà des 2% du PIB actuellement consacrés.





Olaf Scholz JD Vance Afd Germany Elections Transatlantic Relations Ukraine Defense Spending

