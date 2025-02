Scholz Criticise l'Ingérence Américaine en Allemagne avant les Élections

Le chancelier allemand Olaf Scholz a vivement réagi aux propos du vice-président américain JD Vance, qui avait critiqué l'ostracisation de l'AfD, le parti d'extrême droite allemand. Les propos de Vance ont ravivé les tensions entre les États-Unis et l'Europe sur la question de l'extrême droite, à une semaine des élections législatives en Allemagne.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a vivement réagi aux propos du vice-président américain JD Vance qui avait critiqué l'ostracisation de l'AfD, le parti d' extrême droite allemand, lors de la Conférence de Munich sur la sécurité . « Les Allemands n'accepteront pas que des tiers interviennent en faveur » du parti d' extrême droite AfD, a déclaré Scholz dans son discours. « La direction que prendra notre démocratie, nous seuls en décidons.

Nous et personne d'autre ! » Scholz a dénoncé l'intervention de Vance, qualifiant-la de « pas acceptable, surtout pas entre amis et alliés ».Le vice-président américain avait appelé à la fin du « cordon sanitaire » autour de l'AfD, affirmant que la liberté d'expression était en recul en Europe. Ses déclarations ont choqué les dirigeants européens et ravivé les tensions entre les États-Unis et l'Europe sur la question de l'extrême droite.À une semaine des élections législatives en Allemagne, le débat au Bundestag entre Scholz et le challenger conservateur Friedrich Merz a été tendu. L'immigration et l'économie sont les deux thèmes dominants de la campagne. Malgré les divergences, l'Allemagne reste attachée à son partenariat transatlantique. Scholz a assuré que l'Allemagne continuerait à acheter des matériels militaires américains, tout en soulignant le besoin d'une industrie européenne de l'armement forte. Sur l'Ukraine, Scholz a réaffirmé le principe selon lequel la paix ne peut exister que si la souveraineté de l'Ukraine est assurée. Il a également déclaré que l'Allemagne n'apportera jamais son soutien à une « paix imposée » à Kiev





Allemagne Élections Olaf Scholz JD Vance Afd Extrême Droite États-Unis Europe Sécurité Ukraine

