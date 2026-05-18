Schneider Electric: bilan positif malgré signes de fatigue sur le marché

Schneider Electric profite en Bourse de mégatendances structurelles très porteuses (électrification, data centers, efficacité énergétique, decarbonation). Mais est-il toujours temps d’acheter les actions Schneider Electric, selon l’analyse financière et technique ? Quelles perspectives en Bourse ? Bien habillé, toujours en avance sur ses devoirs (...)

Schneider Electric profite en Bourse de mégatendances porteuses, mais «gare à un faux pas ! », selon Le Loup de Zurich. Schneider Electric profite des megatrends structures très porteuses (électrification, data centers, efficacité énergétique, decarbonation).

Mais est-il toujours temps d’acheter les actions Schneider Electric, selon l’analyse financière et technique ? Quelles perspectives en Bourse ? Bien habillé, toujours en avance sur ses devoirs (électrification, data centers, decarbonation), mais qui commence à être noté un peu trop cher par le marché (la valorisation en Bourse des actions Schneider Electric devient plus tendue, NDLR).

Reste solide, mais le cours de Bourse sort d’un beau rally haussier et montre des signes de fatigue (du point de vue de l’analyse technique), selon l’expert, donc il ne faut pas s’étonner si les actions Schneider Electric connaissent un accès de volatilité à court terme. Et ce, malgré Sur le front de l’actualité, le fond est bon, mais le marché actions le sait déjà… Schneider Electric « déroule tranquillement sa feuille de route “Impact 2030” : ESG nickel (le groupe satisfait globalement les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance chers aux gérants), décarbonation partout… Schneider Electric coche toutes les cases que les gérants adorent montrer en comité d’investissement », apprécie le financier





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