Schalk Burger alerte : le XV de France ne doit pas sous-estimer Antoine Dupont

Schalk Burger met en garde contre une sous-estimation du XV de France, diminué par les blessures, avant le choc face à l'Afrique du Sud le 13 novembre.

Le XV de France affronte l'Afrique du Sud ce vendredi 13 novembre au Stade de France, dans le cadre du Championnat des nations. Le champion du monde sud-africain Schalk Burger prévient que les Bleus risquent d'être sous-estimés, alors que le staff tricolore doit composer avec de nombreuses blessures et absences.

Dans le podcast Boks Unpacked X The Verdict, l'ancien troisième ligne international sud-africain, qui compte 86 sélections et a été champion du monde en 2007, désigne Antoine Dupont comme la principale menace du jeu français. Le demi de mêlée du Stade Toulousain, âgé de 27 ans, sera bien présent face aux Springboks.

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Antoine Dupont, une menace dans les 22 mètres adverses

Schalk Burger affirme qu'Antoine Dupont est impossible à arrêter dès que le XV de France entre dans les 22 mètres adverses. Le champion du monde 2007 estime que le retour du Toulousain rend l'attaque française beaucoup plus dangereuse dans cette zone.

Burger détaille plusieurs options offertes au demi de mêlée : tenter un coup de pied croisé depuis la base d'un regroupement, ou prendre le ballon et partir comme un troisième ligne aile. Ces choix rendent, selon lui, la défense adverse très difficile à organiser.

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Il rappelle la Coupe du monde 2023, lorsque les Sud-Africains marquaient sur ballon porté à chaque incursion dans les 22 mètres adverses, ou lorsque Peato Mauvaka récupérait le ballon à la sortie du maul pour aller à l'essai. Pour Burger, cette vitesse d'exécution sème le chaos en attaque, et la défense ne parvient tout simplement pas à suivre.

Un XV de France privé de cadres avant le choc

Le XV de France abordera la rencontre diminué par de très nombreux absents. L'absence d'Antoine Ntamack oblige le staff à trouver une solution à l'ouverture, et Maxime Lucu est l'option la plus probable, comme cela avait été le cas après la sortie de Ntamack face aux Fidji.

Schalk Burger estime que, pour un seul test-match contre les Springboks, les Français s'en sortiront très bien au poste de numéro 10. Il affirme que Maxime Lucu ou un autre joueur pourra prendre ce poste, en décrivant les ouvreurs comme des chefs d'orchestre.

Le contexte est également marqué par la prestation sud-africaine récente : l'Afrique du Sud a battu l'Italie 45-0 après 36 minutes à Turin, un score qui illustre la puissance de feu que le XV de France devra contenir au Stade de France.

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Gaël Dréan et Teddy Thomas dans le groupe

Le Toulonnais Gaël Dréan est rappelé avec le XV de France pour préparer le match face à l'Afrique du Sud. Il revient après avoir souffert d'une malformation cardiaque et après une opération du cœur réalisée en juin dernier.

Teddy Thomas fait également son retour en équipe de France, cinq ans après sa dernière sélection. Sept joueurs du Stade Toulousain ont par ailleurs été appelés pour préparer le choc, ce qui confirme le poids du club dans le groupe tricolore.