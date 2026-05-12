Scènes de course illégale avec des jets de kalachnikov et des mobs à scooters en Sicile: un panoramique du pouvoir mafieux localisé par la vidéo

Vidéos alarmantes circulent sur les réseaux sociaux en Italie depuis le 8 mai, montrant des dizaines de scooters autour de poulains et des hommes cagoulés tirant en l'air.

Les vidéos révulsent l'Italie. Elles circulent sur les réseaux sociaux depuis le vendredi 8 mai, date de la 'course'. On y voit 'des dizaines de scooters autour des poulains et des personnes armées tirant en l'air, a indiqué la police de Catane dans un communiqué mardi.

Les autorités siciliennes ont identifié deux suspects et saisi deux poulains impliqués dans une course illégale suivie par des hommes à scooter armés, notamment d'une kalachnikov. Cette course illégale s'est déroulée 'sur les chemins ruraux de la campagne de Palagonia', une commune située au sud-ouest de la ville de Catane, dans les terres, ont-elles précisé.

Sur une vidéo de la course publiée par la police, deux jockeys filmés de dos conduisent des charrettes à deux roues tirées par des chevaux sur une route de campagne, et les fouettent pour les faire aller plus vite. Autour d'eux, un groupe de personnes circulant à scooter les encourage.

D'autres vidéos publiées par les médias locaux et visionnées par l'AFP montrent la même scène, avec un enregistrement audio capturant des klaxons, des hommes tirant en l'air avec des pistolets et l'un d'eux tirant avec ce qui semble être une kalachnikov. Selon le défenseur des animaux qui a été le premier à publier une vidéo de la course, qu'il a précisé avoir reçue d'une source, cette compétition illégale souligne l'audace de la mafia locale.

La police a identifié deux suspects et saisi deux poulains impliqués dans la course, mais n'a pas mis les organisateurs en détention. Les chevaux saisis étaient en bonne santé et ont été confiés à une entreprise spécialisée. L'Etat ne semble pas exister pour certains de ces individus qui considèrent qu’ils sont les maîtres chez eux, a déclaré en dernier ressort Enrico Rizzi, le défenseur des animaux qui a révélé la vidéo de la course





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