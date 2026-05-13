Scène de couple au Vietnam : nouvelles révélations sur l'incident entre Emmanuel et Brigitte Macron

Une controverse politique et médiatique entoure l’alternation survenue en 2025 entre le président Emmanuel Macron et sa femme Brigitte lors d’un déplacement officiel. Le livre de Florian Tardif dévoile une nouvelle interprétation des événements, mais l’entourage dément কথarski les allégations.

Une révélation qui secoue le couple présidentiel. Selon les informations relayées par le livre Un couple (presque) parfait de Florian Tardif, paru le 13 mai 2026, l’incident survenu en mai 2025 lors du voyage officiel d’ Emmanuel Macron au Vietnam pourrait avoir une dimension plus complexe qu’un simple différend conjugal.

Les images montrant Brigitte Macron repoussant son mari à l’aéroport de Hanoï avaient alimenté les spéculations, mais l’entourage du couple avait alors minimisé l’événement, parlant d’une 'chamaillerie'. Cependant, le journaliste de Paris Match avance une interprétation différente, soulevant la possibilité d’une crise déclenchée par la découverte de messages ambigus entre le président et l’actrice franco-iranienne Golshifteh Farahani. Ces échanges, qualifiés de 'platsoniques' mais jugés 'ambiguës' par certains observateurs, auraient été l’élément déclencheur de cette scène scandaleuse.

Dans une réaction officielle, Brigitte Macron aurait directement réfuté ces allégations devant l’auteur, affirmant ne jamais fouiller le téléphone de son mari. Cette démenti, relayée par son entourage le 13 mai 2026 via Le Parisien, ajuste le récit médiatique, invitant à une prudence saine dans l’interprétation des faits.

Cependant, cette controverse révèle les tensions permanentes qui peuvent régir la vie privée des personnalités publiques et la difficile ligne à tenir entre vie conjugale et image médiatique. L’impact de ces révélations sur la réputation du couple présidentiel est désormais au cœur du débat, laissant présager des repercutions politiques potentielles dans le contexte électoral à approcher





femmeactuelle / 🏆 32. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Emmanuel Macron Brigitte Macron Golshifteh Farahani Rumour Politiques Vie Privée Des Célébrités

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'L'odeur du président' : Emmanuel Macron ne jure que par ce parfum culte que Brigitte Macron porte aussi en son absenceEmmanuel Macron a une passion obsessionnelle pour un célèbre parfum et Brigitte Macron garde toujours son odeur près d’elle.

Read more »

Qui est Golshifteh Farahani, l’actrice au cœur des tensions entre Emmanuel et Brigitte Macron ?Golshifteh Farahani, actrice franco-iranienne exilée, au cœur d'une rumeur avec Emmanuel Macron, impose un parcours marqué par l'exil et la liberté.

Read more »

Emmanuel Macron giflé par Brigitte Macron : l’entourage de la Première dame dément tout lien avec l'actrice Golshifteh FarahaniDans son livre Un couple (presque) parfait, le journaliste Florian Tardif affirme que la prétendue gifle donnée par Brigitte à Emmanuel Macron serait liée à des échanges entre le chef de l’État et l’actrice Golshifteh Farahani. Une version catégoriquement démentie par l’entourage de la Première dame.

Read more »

L’entourage de Brigitte Macron dément cette interprétation de la gifle à son mariEmmanuel Macron giflé par Brigitte au Vietnam ? L’Élysée dément (et donne sa version)

Read more »