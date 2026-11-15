Scandales politiques en Tarn-et-Garonne : inéligibilité et procès

Séverine Laurent risque l'inéligibilité après rejet de ses comptes, Roland Garrigues attaque en justice et Jean-Luc Deprince est jugé pour corruption.

La vie politique du département de Tarn-et-Garonne connaît une forte agitation cette semaine avec plusieurs affaires judiciaires et tensions internes au sein des partis. À Moissac, le rejet des comptes de campagne de la candidate socialiste Séverine Laurent menace son avenir politique. À Montauban, l'ancien maire Roland Garrigues utilise un nouveau livre pour régler des comptes personnels. Enfin, l'ex-maire de Beaumont-de-Lomagne, Jean-Luc Deprince, comparaît en justice pour des infractions liées à un marché public.

Réjection des comptes de campagne à Moissac

Séverine Laurent, tête de liste de l'Union citoyenne moissagaise pour les municipales de mars 2026, fait face à une crise majeure après que ses comptes de campagne ont été rejetés par la commission nationale le mardi 10 novembre 2026. Cette décision entraîne des réactions vives de la part de ses adversaires politiques et de certains membres de sa propre coalition locale. Le maire de Moissac, Romain Lopez, issu du Rassemblement national, ainsi que l'ancienne conseillère municipale Estelle Hemmami ont publiquement critiqué cette situation.

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Séverine Laurent a reconnu avoir commis une erreur technique dans la déclaration de ses finances électorales, mais cette admission ne suffit pas à écarter le risque d'inéligibilité. L'affaire va maintenant être examinée par le tribunal administratif de Toulouse qui doit déterminer si les agissements de la candidate et de son mandataire financier, Gérard Vallès, justifient une sanction pénale. Plusieurs observateurs politiques dans le département envisagent sérieusement une peine d'inéligibilité pour Mme Laurent, ce qui pourrait empêcher sa participation aux futures élections locales.

Les tensions sont particulièrement visibles entre Séverine Laurent et le maire Romain Lopez. Estelle Hemmami a dénoncé un manque de transparence dans la gestion de la campagne de Lopez. Elle souligne que la venue de Marine Le Pen, citée à tort comme Bardella dans le texte source mais référant à une personnalité du parti, pour dédicacer un livre a servi de publicité politique sans être comptabilisée. Cette critique illustre la complexité des rivalités locales et la vigilance accrue des acteurs politiques sur le respect des règles financières.

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Conflit interne chez les socialistes à Montauban

À Montauban, le climat est également électrique au sein du Parti Socialiste. Roland Garrigues, l'ancien maire de la ville d'Ingres entre 1994 et 2001, publie un ouvrage intitulé Campagne dernière où il raconte sa version des municipales de mars 2026. Ce livre sert de support pour régler des comptes personnels avec plusieurs anciens alliés et collègues de parti.

Roland Garrigues cible directement Patrice Garrigues, conseiller régional de la majorité de Carole Delga. Il lui reproche d'avoir tenté de saper la candidature d'Arnaud Hilion avant le scrutin en faisant des déclarations calculées dans la presse. Thierry Deville, l'ancien premier adjoint et colistier de Roland Garrigues en 2008, qui est redevenu opposant, n'échappe pas aux critiques de l'ancien édile. Ces révélations publicitaires exacerbent les divisions internes et montrent combien les tensions de campagne continuent de hanter les responsables locaux des années après leur élection.

Procès pour atteinte à la liberté des candidats

Dans le sud du département, l'attention se porte sur Jean-Luc Deprince, conseiller départemental et ancien maire de Beaumont-de-Lomagne. Il doit comparaître mardi 17 novembre devant le tribunal correctionnel de Montauban. L'accusation porte sur des infractions graves liées au marché public de la Maison Fermat, une infrastructure emblématique de la commune.

Jean-Luc Deprince est poursuivi pour atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics. Une seconde charge, celle de recel de bien provenant d'atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics, pèse également sur lui. Ces délits visent à sanctionner les manœuvres qui faussent la concurrence dans les appels d'offres publics, un sujet sensible dans la gestion des collectivités locales. Roger Lasnier, l'architecte beaumontois ayant obtenu le marché, est également visé par les mêmes accusations.

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Ces trois affaires réunies dessinent un paysage politique tarn-et-garonnais marqué par la rigueur juridique et les luttes de pouvoir. Le rejet des comptes de campagne à Moissac montre la tolérance zéro de l'État envers les dérives financières. La publication du livre à Montauban révèle les rancunes profondes au sein de la gauche. Enfin, le procès de Jean-Luc Deprince rappelle les enjeux légaux entourant la commande publique. Ces événements illustrant l'année 2026 soulignent la nécessité d'une vigilance constante des citoyens et des institutions concernant l'intégrité de leurs élus.