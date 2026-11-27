Le président du RN Jordan Bardella nie catégoriquement avoir écrit des propos antisémites. Face aux révélations du Monde et Mediapart, le parti dénonce une cabale et des fuites orchestrées pour discréditer Marine Le Pen et ses alliés lors de la campagne électorale.

Le Rassemblement National est entré dans une phase de tension majeure après que les médias Le Monde et Mediapart ont publié de nouveaux éléments concernant des écrits antisémites attribués à son président, Jordan Bardella. En réponse directe à ces divulgations, le député européen et président du parti a réagi avec fermeté. Il a assuré publiquement qu'il ne contestait pas seulement ses responsabilités, mais qu'il réfutait catégoriquement être l'auteur de ces textes controversés. Cette attaque médiatique coordonnée vise explicitement à nuire à la crédibilité du mouvement politique aux abords des échéances électorales nationales.

Réflexion du RN face aux accusations graves

La structure de défense du Rassemblement National repose sur une统一 narrative qui qualifie systématiquement ces révélations de tentatives de discréditation politique plutôt que de vérifications factuelles. Laurent Jacobelli, qui occupe les fonctions de député de la Moselle et de porte-parole officiel du parti, a tenu à clarifier la position institutionnelle. Il a affirmé que Jordan Bardella avait répété à plusieurs reprises qu'il n'avait jamais formulé les propos qui lui sont attribués dans la presse. Cette stance vise à isoler complètement le chef de file des textes incriminés.

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Accusations de cabale contre les médias et la justice

Des voix au sein du mouvement dénoncent une opération orchestrée visant à miner les chances électorales de la formation. Charles Alloncle, agissant en qualité de porte-parole de Marine Le Pen, a exprimé son scepticisme envers la sincérité de ces révélations. Il a déclaré que cette affaire ressemblait depuis deux mois à une cabale médiatique, suggérant une manipulation systémique des informations par les grands journaux pour influencer l'opinion publique. Cette rhétorique sert à détourner l'attention des contenus des écrits eux-mêmes pour focaliser les critiques sur les intentions des journalistes.

Implication de Jean-Paul Garraud et inspection générale

Un aspect judiciaire crucial de cette affaire concerne la présence de Jean-Paul Garraud, magistrat et député européen du RN, lors d'une perquisition réalisée au siège du parti. Dans une démarche inhabituelle, ce dernier a explicitement demandé à être entendu par l'inspection générale de la justice. Il s'est justifié en assumant une forme de responsabilité morale, affirmant que s'il y avait une personne en faute dans cette histoire complexe, il était celui-ci. Cette intervention place un membre actif de l'équipe dirigeante au cœur des interrogations sur la protection des secrets professionnels et des procédures légales.

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Nouvelles révélations et dénonciation de la chasse à l'homme

Les analyses externes continuent d'alimenter la polémique avec de nouvelles informations sur la nature et l'origine de ces écrits. Charles Consigny, avocat connu et essayiste, a exprimé un point de vue critique sur la gestion de la crise par l'équipe de campagne. Il a déclaré que, s'il se trouvait à la place de Jordan Bardella, il n'aurait pas choisi la stratégie de défense actuelle, sous-entendant que la négation pure et simple pourrait être contre-productive. Parallèlement, Julien Odoul, député du Rassemblement National de l'Yonne, a martelé que cette situation équivalait à une chasse à l'homme, insistant sur le caractère persecuteur de la presse face à un homme politique en pleine campagne.

Suspicion de fuites et ramifications politiques internes

Outre la dimension médiatique, des soupçons concernant des fuites d'informations internes circulent au sein du mouvement. Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme, a formulé l'hypothèse que ces divulgations pourraient être le résultat de règlements de compte internes ou d'opérations malveillantes ciblant la structure du parti. Cette interprétation ajoute une couche de méfiance envers les collaborateurs ou les anciens membres susceptibles d'avoir accès aux archives historiques. Ces éléments complètent le tableau d'une défense institutionnelle qui cherche à attribuer les responsabilités non pas à la direction actuelle, mais à des forces extérieures ou à des conflits politiques non résolus.