Scandale périscolaire à Paris : la droite porte plainte contre la municipalité

Des élus de l'opposition, emmenés par Rachida Dati, ont saisi la justice pour dénoncer la gestion du scandale des activités périscolaires par la Ville de Paris. Ils accusent la municipalité d'avoir ignoré des signalements graves depuis 2015 et demandent une enquête sur d'éventuelles pressions.

Rachida Dati , maire du VIIe arrondissement de Paris et figure de la droite, ainsi qu'une vingtaine d'élus de l'opposition, ont saisi la justice concernant la gestion du scandale lié aux activités périscolaires dans les écoles parisiennes.

Dans un courrier daté du 11 juin dernier adressé à la procureure de la République de Paris, ils ont invoqué l'article 40 du Code de procédure pénale, qui oblige toute autorité ou fonctionnaire ayant connaissance d'un crime ou d'un délit à en informer sans délai le procureur. L'opposition de droite reproche à la municipalité, et notamment à la maire Anne Hidalgo et à son premier adjoint Emmanuel Grégoire, d'avoir ignoré plusieurs signalements émanant de personnel éducatif depuis 2015.

Ces signalements portaient sur des faits graves, tels que des violences physiques et morales à l'encontre d'enfants. Rachida Dati affirme avoir découvert avec effroi qu'un animateur, mis en examen pour des viols sur des enfants en maternelle, n'avait pas été signalé à la justice malgré la connaissance qu'en avait la mairie centrale.

Les élus demandent que toute la lumière soit faite sur ces faits, sur les éventuels manquements dans leur traitement ainsi que sur les responsabilités des administrateurs et élus informés. Ils demandent également que ces personnes soient entendues dans le cadre de l'enquête. Cette action en justice intervient après un premier signalement de Rachida Dati début juin, suite à la mise en cause d'animateurs ayant exercé dans des écoles parisiennes.

Le courrier est également signé par les maires des IXe et VIe arrondissements, Delphine Bürkli et Jean-Pierre Lecoq. Les élus soulèvent la possibilité de pressions exercées sur des témoins ou du personnel. Le sujet a été abordé lors du Conseil de Paris où Rachida Dati et Emmanuel Grégoire, anciens adversaires aux municipales, ont échangé des propos francs.

Emmanuel Grégoire a répondu que la justice devait faire son travail et trier les responsabilités, rappelant qu'il n'était plus premier adjoint depuis un an au moment des faits incriminés et qu'Anne Hidalgo n'était pas encore maire concernant le cas spécifique de l'école Saint-Dominique





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