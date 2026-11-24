Enquête exclusive : Gianni Infantino a effectué 39 vols en jet privé en 115 jours. La BBC révèle un usage intensif des ressources pour sa campagne de réélection en mars 2027.

Gianni Infantino, président de la FIFA depuis février 2016, est au centre d'une enquête révélatrice menée par la BBC, dévoilée le mardi 24 novembre. Les chiffres sont alarmants : sur une période de 115 jours, soit environ trois mois, le dirigeant suisse a effectué 39 vols en jet privé. Ces déplacements ont parcouru environ 165 500 kilomètres, ce qui équivaut à près de neuf jours passés dans les airs.

Mobilisation intensive pour la réélection de Gianni Infantino

La principale cible de cette enquête est la campagne de réélection de Gianni Infantino, prévue pour le 18 mars 2027 à Rabat. Le média britannique souligne que le dirigeant de 56 ans a visité 32 pays différents durant cette courte période. Cette mobilisation aérienne intense représente une augmentation significative par rapport à l'année précédente, où Infantino n'avait visité que 18 pays durant la même période de trois mois, calculée depuis fin juillet.

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Les critiques s'accordent à dire que ces voyages s'inscrivent dans une stratégie électorale. La BBC rapporte que Gianni Infantino aurait utilisé ses voyages pour promouvoir un projet commercial ambitieux visant à vendre des parts de la Coupe du monde et d'autres tournois à des investisseurs privés. Ce projet a depuis été abandonné, mais il a servi de prétexte à une activité de déplacements soutenue qui favorise sa visibilité internationale avant le vote crucial de mars.

Critiques majeures sur les conflits d'intérêts de Gianni Infantino

Miguel Maduro, ancien président du comité de gouvernance de la FIFA, a formulé une accusation cinglante contre le président sortant. Il dénonce une confusion majeure entre le rôle officiel de Gianni Infantino en tant que chef de l'instance dirigeante et son statut de candidat à sa propre succession. Selon Miguel Maduro, l'absence de règles claires concernant le financement des campagnes permet à Gianni Infantino de prétendre à des motifs officiels pour des déplacements qui servent indirectement sa campagne politique.

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Les critiques se multiplient également sur le plan financier. Selon les informations divulguées, la FIFA aurait pris en charge les impôts de Gianni Infantino pendant trois ans, s'élevant à 3,6 millions d'euros. Ce dispositif financier serait celui auquel il n'était pas censé avoir droit. De plus, des allégations font état de près de 2 millions d'euros de salaire non déclaré et de l'acquisition d'un appartement de luxe à Miami à un prix jugé dérisoire par la presse.

Opposition croissante de Philippe Diallo et soutien controversé de Samuel Eto'o

Le scrutin du 18 mars 2027 voit l'annonce officielle de la candidature de Philippe Diallo, président de la Fédération française de football. Philippe Diallo a déclaré qu'il souhaitait remplacer Gianni Infantino, estimant que le football avait besoin d'un leader et non d'un " dealer ". Philippe Diallo a confirmé son intention de s'opposer au dirigeant actuel, rompant ainsi le silence qui entourait sa position durant les mois précédents.

La Fédération française de football (FFF) a officiellement retiré son soutien à Gianni Infantino pour la réélection de mars 2027 à Rabat, invoquant une perte de confiance totale. Cette décision marque un tournant dans la dynamique politique de la FIFA, alors que d'autres fédérations, comme la Fédération néerlandaise, envisagent également de remettre en cause le leadership actuel via des réunions mondiales sans la participation du président controversé.

Divisions au sein du football mondial et enjeux de la conférence

Malgré les critiques virulentes, Gianni Infantino conserve un soutien certain au sein de certaines communautés. Le joueur légendaire Samuel Eto'o a déclaré publiquement que Gianni Infantino avait changé le football et aidé son continent, fournissant un contrepoids narratif aux accusations de détournement de fonds. Cette division reflète la complexité de l'électorat FIFA qui devra départager les candidats lors du vote.

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Le contexte géopolitique ajoute également de la tension, avec la rumeur selon laquelle Nasser Al-Khelaïfi, président du Qatar, pourrait refuser de s'opposer directement à son ami Gianni Infantino malgré les demandes pressantes de l'UEFA. Cette potentiente absence d'opposition majeure de la part de puissantes fédérations asiatiques pourrait assurer la réélection du président sortant, malgré le scandale des voyages en jet privé et les questions éthiques persistantes soulevées par la BBC.