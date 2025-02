Scandale de l'Eau en Bouteille : Nestlé Face à la Commission Sénatoriale

La Commission d'enquête sénatoriale sur les pratiques des industriels de l'eau en bouteille a visité l'usine Perrier à Vergèze. L'objectif était d'interroger les dirigeants de Nestlé Waters concernant l'utilisation de systèmes de microfiltration interdits pour garantir la sécurité alimentaire de ses eaux minérales.

Jeudi 7 février, la Commission d'enquête sénatoriale sur les pratiques des industriels de l' eau en bouteille a effectué une visite de l'usine Perrier à Vergèze (Gard). L'objectif était d'interroger les dirigeants du groupe Nestlé Waters concernant le scandale relatif à l'utilisation de systèmes de microfiltration interdits pour garantir la sécurité alimentaire de ses eaux minérales.

Le scandale a été révélé par Le Monde et Radio France, et Alexandre Ouizille, rapporteur de la Commission, a confirmé la fraude dans un communiqué de presse. Il précise que des procédés de microfiltration à 0,2 micron, jugés contraires à la réglementation par la Commission européenne et la Direction générale de la Santé, sont toujours utilisés dans l'usine. \Concrètement, Nestlé Waters a vendu pendant des années de l'eau traitée comme de l'eau minérale naturelle, permettant une fraude aux consommateurs évaluée à près de 3 milliards d'euros par le ministère de l'Économie. Lors de la visite, une ambiance particulière a régné, selon Alexandre Ouizille. Il évoque une certaine fragilité de la part de Nestlé et une tension de la part de ses avocats, qui refusaient d'évoquer la fraude passée. Malgré cette réticence, les services de contrôle de l'État et la délégation sénatoriale ont pu comprendre les dispositifs de fraude utilisés pour contourner la réglementation. \Nestlé a présenté des changements et une modernisation de l'usine effectuées ces derniers mois, affirmant l'instauration d'une protection numérique pour séparer les eaux de boisson de la nouvelle marque Maison Perrier des eaux Perrier commercialisées sous l'appellation 'eaux minérales naturelles'. Le groupe assure également que la pureté originelle des sources exploitées à Vergèze est préservée. Toutefois, la Commission d'enquête reste vigilante et attend les résultats des analyses indépendantes menées par trois hydrogéologues mandatés par l'État, qui devraient être disponibles au cours du premier trimestre. En attendant ces résultats, la Commission d'enquête se penchera sur le rôle de l'État dans cette affaire, accusé d'avoir cédé au lobbying du groupe Nestlé en le laissant commercialiser des eaux non conformes à la réglementation, malgré les recommandations d'interdiction des autorités sanitaires. La Commission d'enquête s'intéressera donc aux responsabilités politiques des ministres et à l'implication de l'Élysée dans cette affaire, ainsi qu'à leurs interactions avec le groupe Nestlé Waters





Nestlé Eau En Bouteille Scandale Commission Sénatoriale Fraude Sécurité Alimentaire Microfiltration

