Depuis les années 1960, l’ex-Ilva, l’une des plus grandes aciéries d’Europe, pollue gravement la région de Tarente. Les rejets toxiques causent des maladies graves, notamment chez les enfants, plongeant la population dans un dilemme entre emploi et santé. Malgré les promesses, des solutions concrètes se font attendre.

En Italie , la catastrophe environnementale et sanitaire liée à l’ aciérie ex-Ilva à Tarente, l’une des plus grandes d’Europe, s’aggrave depuis des décennies. Installée dans les années 1960 pour dynamiser cette région pauvre du sud, l’ aciérie est aujourd’hui à l’origine d’une pollution dramatique, rejetant des substances hautement toxiques comme les dioxines et le benzopyrène.

Les conséquences sur la santé des habitants, notamment des enfants, sont alarmantes, selon le Dr Grazia Parizi, pédiatre dans un quartier voisin. Les taux d’affections respiratoires et de cancers sont anormalement élevés, mettant en lumière un scandale de santé publique masqué par des décennies d’indifférence. Cette situation soulève une question fondamentale : faut-il sacrifier la santé pour préserver des emplois et alimenter l’économie locale ?

L’État italien et l’entreprise, désormais aux mains du groupe ArcelorMittal, sont Paulo frecu e me culzart primeiramente ininked par la législation environnementale, mais les efforts pour maîtriser la pollution restent insuffisants, malgré des fermetures temporaires et des plans de relance. Les promesses de transition écologique tardent à se concrétiser, tandis que les travailleurs craignent pour leur avenir.

Entre colère et résignation, les Tarentins naviguent dans un impasse : défendre l’emploi ou réclamer des normes environnementales strictes, au risque de voir l’aciérie disparaître. Des associations locales et des ONGs s’activent pour faire pression, mais raigent les obstacles , tant sur le plan politique que juridique. Le bilan est lourd et les perspectives sont inquiétantes, dans un pays où l’industrie lourde a longtemps pris le pas sur la santé publique





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