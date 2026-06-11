Scandale dans les Hautes-Alpes : un chauffeur de bus condamné pour pédophilie transportait des mineurs

Un employeur dénonce les graves défaillances de l'État après la découverte qu'un chauffeur condamné pour crimes sexuels sur mineurs a travaillé quatre ans avec des enfants.

L'affaire qui secoue actuellement la commune de Briançon, dans les Hautes-Alpes , soulève des questions fondamentales sur la protection des mineurs et l'efficacité des mécanismes de contrôle judiciaire en France.

Un chauffeur de bus, dont le parcours criminel est particulièrement alarmant, a été autorisé, ou du moins n'a pas été empêché, de transporter des enfants durant quatre années consécutives. Ce salarié, originaire de Gap, traîne derrière lui un passif judiciaire extrêmement lourd. Il a été condamné en 2009 pour agression sexuelle sur mineur, puis en 2011 pour viol sur mineur. Plus récemment, il a encore été condamné à un an de prison ferme pour la détention d'images pédopornographiques.

Le contraste entre la nature de ces crimes et la fonction occupée par l'individu est saisissant, créant une onde de choc au sein de la communauté locale et chez les parents d'élèves qui confiaient leurs enfants à ce transporteur. Le patron de la société de transport, totalement abasourdi par ces révélations, pointe du doigt une défaillance systémique et grave de l'État.

Selon ses déclarations, aucune autorité judiciaire ou policière ne l'a contacté durant toute la durée de l'enquête, et encore moins pour l'informer des condamnations définitives de son employé. Le dirigeant a découvert la vérité de la manière la plus brutale qui soit : en lisant un article dans le journal Le Dauphiné Libéré.

Il s'indigne du fait que France Travail ait financé le permis bus de cet individu, alors même que son casier judiciaire aurait dû rendre son accès à ce métier absolument impossible. L'employeur se retrouve dans une situation paradoxale et révoltante : bien que le chauffeur fasse l'objet d'une interdiction légale d'exercer une activité professionnelle en contact avec des mineurs, les mécanismes de transmission de l'information entre la justice et les employeurs ont totalement échoué.

Sur le plan juridique, la situation est d'autant plus complexe que l'employeur affirme ne pas pouvoir licencier immédiatement le salarié sans risquer des complications légales, malgré la gravité des faits. Cette impasse administrative souligne le fossé existant entre la condamnation pénale et l'application effective des sanctions professionnelles dans le monde du travail. Face à ce scandale, Nicolas Busca, le responsable de l'établissement, a annoncé une refonte totale des processus de recrutement.

L'objectif est désormais de placer la sécurité des passagers, et particulièrement celle des enfants, au sommet des priorités. Il demande avec vigueur un meilleur accès aux antécédents judiciaires pour les employeurs, afin d'éviter qu'un tel drame ne se reproduise. Cette affaire met en lumière la nécessité impérieuse de moderniser le suivi des condamnés pour crimes sexuels et d'assurer que les interdictions d'exercer soient communiquées en temps réel aux structures concernées.

Au-delà du cas particulier de Briançon, cet incident relance le débat national sur la gestion des fichiers de délinquants sexuels et la responsabilité de l'État dans la surveillance des individus dangereux. Comment un homme condamné pour des faits aussi graves a-t-il pu naviguer dans le système administratif pour obtenir un financement public pour sa formation professionnelle ? La question du contrôle des permis de conduire et des certifications professionnelles devient centrale.

La colère des parents et de l'employeur converge vers une seule exigence : que la sécurité des enfants ne dépende plus de la chance ou d'un article de presse, mais d'un système de vigilance rigoureux, automatisé et infaillible. La transparence et la coordination entre les services de police, la justice et les acteurs économiques sont les seules voies possibles pour restaurer la confiance des citoyens envers les institutions publiques





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