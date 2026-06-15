Scandale dans la version australienne de Mariés au premier regard : un candidat condamné pour trafic de drogue

L'émission de télé-réalité australienne Mariés au premier regard est au cœur d'un scandale après qu'une candidate a découvert que son partenaire, choisi par les experts, avait un lourd passé judiciaire lié au trafic de drogue. D'autres participantes ont rapporté des faits similaires, mettant en cause les procédures de vérification des antécédents de la production et soulignant des questions éthiques concernant le consentement et la sécurité des participants.

La version australienne de l'émission de télé-réalité Mariés au premier regard est secouée par un grave scandale impliquant l'un de ses candidats. Une ancienne participante a révélé avoir appris après la fin du tournage que son mari, choisi par les experts de l'émission, avait été condamné par la justice pour trafic de drogue . cette révélation a mis en lumière des manquements potentiellement graves dans le processus de sélection et de vérification des antécédents des candidats.

Face à la polémique grandissante, la production se voit accusée de négligence, d'autant plus que d'autres femmes de la même saison auraient également découvert le passé criminel de leur époux après la diffusion. Neuf candidates au total auraient témoigné, demandant une plus grande vigilance de la part des sociétés de production. Elles dénoncent le non-respect du consentement éclairé et soulignent que participer à une émission ne doit pas priver quiconque de ses droits fondamentaux. Les prod





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