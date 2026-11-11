Scandale autour d'Alice Huang menace l'assouplissement des exportations de puces IA vers la Chine

Le texte divulgué sur la liaison d'Alice Huang, soupçonnée d'espionnage, met en péril les accords d'exportation de Nvidia à la Chine. Les républicains et démocrates pressent un nouveau renforcement des contrôles. Le bilan sera déterminé lors d'une audience sur 18 novembre.

Le scandale d'une liaison prétendue entre l'ancien président américain Donald Trump et Alice Huang, cadre présumée d'une société de centres de données singapourienne, met en péril l'accord d'assouplissement que Trump a accordé à Nvidia pour exporter une puce H200 à la Chine. Annoncé le 9 novembre 2026 par la France, le dossier atteste que la relation entre Alice Huang et Jensen Huang a été révélée le 22 mai 2025, lors d'un dîner à Taipei.

Déroulement de l'accord d'exportation H200

En 2025, malgré les objections de législateurs bipartites, Trump a donné son accord pour que Nvidia vende à la Chine la puce H200 d'ancienne génération. En échange, le ministère américain a prélevé 25 % des recettes tout en proscrivant la vente de modèles de pointe. Ce compromis a eu pour effet de réduire les tensions mais a laissé sur la table des questions sur la sécurité nationale.

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Positions divergentes des acteurs politiques

" Il faut pousser plus fort devant l'accroissement du chantage chinois ", déclare Aalok Mehta, du CSIS, tandis que Kurt Campbell, ancien lieutenant du Secrétaire d'État Obama, prédit que les sénateurs exigeront d'enquêter aux 18 novembre sur la connaissance que le gouvernement a de ces liens. Selon le New York Times, Marco Rubio a confirmé ces soupçons à Trump en mai et trois commissions républicaines de la Chambre veulent entendre Jensen Huang à huis clos.

Les démocrates, quant à eux, cherchent des indices de corruption. Emily Benson du cabinet Minerva Technology Futures observe que le retour des lois d'exportation renforcées pourrait déclencher des représailles de Pékin. Kyle Chan, de Brookings, note que la perte de contrôle du Congrès par les républicains rendra la politique de Trump vulnérable.

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Impact immédiat et perspectives futures

Le ministère de la Justice enquête pour savoir si Megaspeed a transmis des puces de pointe de Nvidia vers la Chine, ce que la société dément. Simultanément, le Sénat, à la demande de Jim Banks et Elizabeth Warren, a demandé au commerce de combler immédiatement les failles de contrôle d'exportation. Cette crise risque de relancer le texte de l'AI Overwatch Act, permettant au Congrès de bloquer les licences d'exportation avancées vers la Chine. La réaction pourrait encore compromettre la trêve commerciale conclue l'an dernier entre Trump et Xi Jinping.

Si la loi est adoptée, le veto de Trump pourrait être surmonté uniquement par une majorité qualifiée des deux tiers dans chaque chambre. L'influence de Nvidia au sein du Congrès et dans la nouvelle administration de Trump pourrait ainsi diminuer, voire disparaître, selon les anticipations du CSIS.

Les républicains et démocrates restent immersés dans l'attente de l'audience du 18 novembre, après quoi ils détermineront si la politique américaine sur les exportations de puces IA vers la Chine sera repensée ou confirmée. La situation reste fragile, avec des enjeux cruciaux pour la compétitivité technologique des États-Unis en guerre pour l'IA.