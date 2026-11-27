L'audition de Christian de Rocquigny, procureur adjoint présent lors d'une perquisition au siège du RN, révèle des tensions sur les fuites d'informations confidentielles.

Une vive polémique s'est envenimée concernant la présence de Christian de Rocquigny, procureur adjoint du parquet de Paris, au sein du siège du Rassemblement National lors d'une perquisition liée à des soupçons de fuites d'informations. Ce magistrat, surpris sur les lieux par les enquêteurs de l'IGPN le 9 novembre, a été auditionné par sa supérieure hiérarchique pour expliquer les circonstances de sa visite et ses éventuels liens avec les dossiers traités par la justice.

Audition et déclarations du magistrat concerné

Christian de Rocquigny a confirmé devant Marie-Suzanne le Queau, la procureure générale de la cour d'appel de Paris, qu'il était effectivement informé de l'affaire en cours. Le magistrat a néanmoins précisé qu'il n'avait parlé de ce dossier à personne en dehors du cadre strict de ses fonctions. Il a également assuré ne pas connaître le fond exact des informations confidentielles qui circulaient, soulignant qu'il s'agissait d'une simple transmission administrative.

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L'audition s'est déroulée à la demande de Gérald Darmanin, ministre de la Justice, afin de clarifier le rôle exact du procureur adjoint. Christian de Rocquigny a expliqué que fin juillet, pendant les vacances du procureur de la République adjoint chargé des dossiers économiques, il avait pris contact téléphoniquement avec la première avocate générale. Cette démarche visait à informer de l'existence d'un rapport administratif découvert chez un proche du Rassemblement National, identifié comme étant Monsieur Chatillon.

Détails des transmissions administratives suspectées

Le magistrat a détaillé la chaîne de transmission qu'il avait initiée. Il a indiqué avoir remis un rapport rédigé au chef de la section JIRS économique financière du parquet général. Christian de Rocquigny a affirmé avoir relu et corrigé ce document avant qu'il ne soit expédié sous sa signature, conformément aux procédures habituelles. Cette admission crée un précédent délicat, car elle lie directement un haut magistrat parisien à la circulation de documents liés au parti d'extrême droite.

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Cependant, le procureur adjoint a maintenu sa position en affirmant que ces démarches étaient purement protocolaires. Il a répété qu'il n'avait jamais discuté de ces affaires avec des personnes extérieures à sa fonction. Christian de Rocquigny a même ajouté qu'il protégeait scrupuleusement le secret de l'instruction, précisant que même son épouse, qui est également magistrate, n'était pas informée des dossiers sensibles qu'il traitait.

Implication de Jean-Paul Garraud et réactions politiques

La situation s'est complexifiée avec la révélation que Christian de Rocquigny avait rendez-vous avec Jean-Paul Garraud, député européen du Rassemblement National, ce jour fatidique du 9 novembre. Le magistrat a expliqué avoir connu M. Garraud à l'École nationale de la magistrature il y a trente ans. Il a précisé qu'un ami commun les avait remis en contact et qu'ils avaient l'habitude de déjeuner ensemble ou de prendre un café pour discuter de divers sujets, notamment la menace en matière de stupéfiants.

Christian de Rocquigny a souligné qu'il n'y avait vu aucune difficulté à ce que ce rendez-vous se déroule au siège du parti, indiquant que c'était la première fois qu'il s'y rendait. Il a ajouté avoir eu connaissance d'autres affaires impliquant le Rassemblement National, notamment celles mettant en cause Jordan Bardella, lors de réunions de cabinet. Mais il a catégoriquement nié avoir échangé avec l'extérieur sur ces sujets.

Condamnation des méthodes d'enquête par la droite

De son côté, Jean-Paul Garraud a dénoncé publiquement ce qu'il qualifie d'acharnement judiciaire. Sur le réseau social X, l'eurodéputé a affirmé qu'il était inadmissible qu'un magistrat irréprochable comme Christian de Rocquigny voie son nom exposé dans la presse. Il a demandé à être entendu par l'Inspection générale de la justice pour contester les accusations implicites portées contre son proche.

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Le député a qualifié de scandaleux les agissements qui toucheraient non seulement le magistrat mais aussi sa famille. Il a regretté que la simple visite au siège du Rassemblement National, sollicitée à titre privé, soit interprétée comme un signe de complicité. Cette prise de position marque une escalade dans les tensions entre le pouvoir judiciaire et les instances dirigeantes du mouvement politique visé par les enquêtes sur les fuites d'informations.