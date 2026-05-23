Scaled: Favoriser la biodiversité, restaurer ou aménager le territoire?

Le projet Scaled vise à déterminer s'il vaut mieux restaurer à tout prix ou mieux aménager le territoire pour favoriser la biodiversité. Les résultats sont en cours d'analyse, mais l'accessibilité des habitats est un facteur clé de la survie des populations.

Alors que la biodiversité souffre de la disparition d'habitats et de leur morcellement, le projet Scaled veut déterminer s'il vaut mieux restaurer à tout prix ou mieux aménager le territoire.

Pour sortir de leur îlot favorable, les collemboles doivent évoluer sur différents matériaux (ici de la feutrine). Photo François Hamonicaime vivre au milieu des feuilles d'arbres en décomposition. Et pour cause, ce petit arthropode se nourrit des champignons qui y poussent. À l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et continentale (Marseille), Cécile Albert en a placés dans des petits récipients avec tout ce qu'il leur faut.

Avec sa doctorante, la chercheuse CNRS voulait observer s'ils parvenaient à atteindre d'autres petites poches d'habitat favorable à quelques centimètres. Mais pour cela, il leur fallait arpenter un milieu plus ou moins hostile : du tissu bien lisse où il est facile de se déplacer, de la toile de cerf-volant avec de l'électricité statique ou encore de la feutrine avec des fibres dans tous les sens.

'L'accessibilité des habitats favorables -qui dépend de la distance à parcourir et de la perméabilité du milieu- est un facteur clé de la survie des populations', assure Cécile Albert. Pour favoriser la biodiversité, certains pensent que seule la quantité d'habitats naturels compte, qu'il faut en restaurer et ne pas en perdre. D'autres pensent que les pertes en quantité peuvent être compensées en connectant mieux les habitats fragmentés qui subsistent.

Car si l'expérience en laboratoire montre que l'accessibilité des habitats favorise la survie des populations, une autre expérience à plus grande échelle a montré autre chose. Il s'agissait d'observer des araignées et autres scarabées dans la plaine de la Crau (Bouches-du-Rhône). L'arrangement spatial de l'habitat n'a eu aucun effet. Une dernière partie du projet sur l'écureuil roux tend à montrer qu'il existe probablement une interaction entre quantité d'habitats et fragmentation.

Les résultats sont en cours d'analyse. La vraie question ne serait donc pas de savoir ce qui est le plus important mais dans quelles conditions favoriser l'un ou l'autre. Le projet Scaled prend fin cette année. Et peut-être avec lui une controverse qui dure depuis les années 1970. Le Domaine du Rayol doublement récompensé





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