SCA : Siboul et Roussel, l'intérim dans l'unité

Face à l'incertitude entourant le club, les nouveaux entraîneurs intérims, Théo Siboul et Pierre Roussel, s'efforcent de maintenir l'unité et la motivation. Ils prônent une approche sereine et axée sur les forces du groupe, tandis que les joueurs se préparent à affronter Tarbes devant un public nombreux.

La traditionnelle conférence de presse d'avant-match (vendredi contre Tarbes ) n'a pas permis d'en apprendre beaucoup plus sur la situation au SCA . Dès le début, Théo Siboul, un des deux nouveaux entraîneurs par intérim, accompagné de Reinach Venter, talonneur au club depuis 2021, a prévenu. Durant le quart d'heure accordé à la presse, il n'évoquera que la semaine d'entraînement et le futur match. « On se concentre sur le futur.

Pas question d'évoquer la mise à l'écart du manager général, Mathieu Bonello, et de son adjoint, Alexandre Albouy, à la suite des doléances du vestiaire. Un audit a été lancé pour faire la lumière sur la situation. En attendant, c'est donc Théo Siboul et Pierre Roussel qui assurent l'intérim. Avantage, tous deux connaissent bien les joueurs. Actuel directeur du centre de formation du SCA, Théo Siboul a été responsable de l'école de rugby, a entraîné les cadets et les juniors et avait rejoint l'encadrement de l'équipe première depuis deux ans. Pierre Roussel, actuel directeur général adjoint, était encore l'an passé l'emblématique capitaine du SCA, après une belle carrière rugbystique. Selon Théo Siboul, les deux hommes s'entendent bien et se complètent. « Sa grande force c'est d'être calme, moi, je suis plus expressif… », souligne-t-il. Logiquement, Pierre Roussel s'occupe des lignes avant et mettra au bénéfice de l'équipe sa grande expertise de la touche. Pour les joueurs, Reinach Venter l'avoue, c'est un peu « bizarre », après avoir mouillé le maillot sur la pelouse ensemble, de retrouver Pierre Roussel comme coach. Mais comme l'assure le talonneur, s'il reste un « bon ami », « il est l'entraîneur ». Selon les deux hommes, l'entraînement se passe bien. Pas de révolution en vue. « On va continuer de s'appuyer sur nos forces. Les joueurs ont l'habitude de préparer les semaines. Il y a pas mal de choses qu'on faisait d'habitude. Les joueurs sont très bons sur l'analyse des matches. On a de très bons joueurs au club. On s'est servi de cela », explique Théo Vidal. Avec Reinach Venter, ils ont à cœur de souligner l'unité qu'il existe entre le staff et les joueurs. Pour résumer, ils sont « hyper investis, hyper soudés, hyper motivés et hyper unis », selon les mots de l'entraîneur. Leur but est de prendre du plaisir et de continuer à avancer. Car outre le changement d'entraîneurs, ce match sera un peu particulier. Il se jouera devant plus de 6 000 spectateurs. Une affluence que n'a pas connue le Stadium depuis quelque temps. Les joueurs auront à cœur de l'emporter devant leur public face une rugueuse équipe de Tarbes, où devant cela va être très disputé. Ce groupe « très uni, qui possède des leaders », selon le talonneur, veut regarder devant. « Juste jouer ».





