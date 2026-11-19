Selon Save The Children, 589 millions d'enfants vivaient dans des zones de conflit en 2025. Cette proportion record de 23,4% soulève des urgences humanitaires majeures.

Save The Children publie un rapport alarmant le 19 novembre 2026 indiquant que 589 millions d'enfants vivaient dans des zones de conflit en 2025. Ce chiffre représente un record absolu depuis le début des statistiques dans les années 1990. Près d'un quart des enfants du monde se trouve désormais dans cette situation critique.

Augmentation record des enfants en zone de guerre

Gudrun Ostby, professeure-chercheuse à l'Institut de recherche sur la paix d'Oslo (PRIO), a validé ces données. Le rapport révèle que la part d'enfants exposés est passée de 10 % au milieu des années 1990 à 23,4 % en 2025. Cette augmentation est plus que doublée et dépasse largement la simple croissance démographique mondiale.

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Save The Children définit une zone de conflit comme un périmètre de 50 km. Cette zone est qualifiée telle quelle si au moins un incident armé s'y produit durant une année donnée. L'analyse montre une progression continue et inquiétante de l'exposition des plus jeunes aux violences.

Afrique et Moyen-Orient : foyers de conflit majeurs

L'Afrique concentre le plus grand nombre d'enfants dans des zones de conflit en 2025. Environ 260 millions d'enfants y sont affectés, soit 44 % des enfants touchés mondialement. Le taux a augmenté de 20 % entre 2024 et 2025 sur ce continent.

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Le rapport précise que cette tendance reflète le nombre croissant de conflits en Afrique et des facteurs démographiques. Le continent détient le plus fort taux de natalité au monde, amplifiant l'impact statistique. L'Afrique subsaharienne reste la région la plus endeuillée par ces crises armées.

L'Asie suit avec 177 millions d'enfants concernés par les zones de guerre. Le continent américain compte 69 millions d'enfants exposés. Le Moyen-Orient enregistre 67 millions d'enfants dans cette situation, avec une hausse de 29 % en un an, passant de 52 millions en 2024.

Impact durable et avenir incertain des populations jeunes

En Europe, 15 millions d'enfants vivent dans une zone de conflit, principalement en lien avec la guerre en Ukraine. Le rapport cite également l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, le Yémen, la Birmanie, l'Ukraine et quelques régions du Mexique comme zones critiques.

Gudrun Ostby met en garde contre les conséquences à long terme. Elle affirme que sans efforts accrus pour protéger les enfants, les effets des guerres actuelles se feront sentir pendant des décennies. Cette déclaration souligne l'urgence d'actions humanitaires immédiates et durables pour sauvegarder l'avenir de cette génération.