Une opération de secours majeure a permis de sauver deux hommes de 70 ans à la dérive au large de Ciboure le 17 novembre. Retour sur cette intervention réussie.

Une opération de sauvetage maritime intense et coordonnée s'est déroulée dans la nuit du lundi 16 au mardi 17 novembre au large de la côte basque. Deux hommes âgés de 70 ans ont été secourus avec succès après que leur catamaran de loisir, un Hobie Cat, s'est retourné à environ six kilomètres du port de Socoa, situé à Ciboure. Cette intervention nocturne complexe a mobilisé de nombreux moyens nautiques et aériens pour localiser et extraire les deux septuagénaires en détresse.

Déclenchement de l'alerte et moyens engagés

Le drame a débuté lorsque les proches des deux marins ont constaté l'absence de nouvelles de leur part. Face à cette inquiétude légitime, ils ont contacté les services d'urgence numéro 112 à 22 heures 42 ce lundi 17 novembre. Cette alerte a immédiatement activé le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS), déclenchant une réponse rapide et massive des secours maritimes basques.

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L'opération de recherche et de sauvetage (SAR) a nécessité le déploiement d'une flotte diversifiée pour couvrir efficacement la zone de recherche. Les sapeurs-pompiers des secteurs de Saint-Jean-de-Luz, Anglet et Hendaye ont mobilisé leurs bateaux de sauvetage pour patrouiller les eaux troubles de la nuit. Parallèlement, un drone d'observation a été lancé pour balayer visuellement la surface de la mer avec plus de précision.

Localisation difficile et intervention aérienne

La complexité de la situation a requis le soutien d'engins spécialisés pour améliorer les chances de localisation des disparus. Un hélicoptère SAR basé à Cazaux a été dépêché sur les lieux pour effectuer des recherches aériennes étendues. Ce dispositif aérien a joué un rôle crucial en raison de la visibilité limitée et de l'immensité de la zone maritime concernée à six kilomètres du port.

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Deux bateaux de la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) ont également été engagés pour rejoindre la zone de l'accident. Leur expertise en matière de navigation en mer agitée a été essentielle pour approcher les victimes sans risque. La coordination entre les navires de surface, le drone et l'hélicoptère a permis de cibler précisément la position du bateau retourné.

Situation critique sur la coque renversée

Lorsque les secours ont enfin atteint la zone des faits, ils ont découvert une scène critique. Les deux hommes de 70 ans avaient réussi à grimper sur la coque de leur Hobie Cat retourné, survivant ainsi à la chute en mer. Ils étaient à la dérive dans l'obscurité, séparés de la terre par une distance significative qui les isolait du port de départ.

La position sur la coque renversée présentait un danger permanent pour les septuagénaires, exposés aux elements et à l'épuisement. Les équipages des navires de sauvetage ont dû manœuvrer avec prudence pour sécuriser les victimes avant de procéder à leur extraction. La présence des sapeurs-pompiers de Saint-Jean-de-Luz, Anglet et Hendaye a rassuré les naufragés et a permis de stabiliser la situation.

Rapatriement sans incident et bilan médical

Grâce à la rapidité de l'intervention, les deux hommes ont pu être ramenés sains et saufs au port de Socoa à Ciboure. Les secouristes ont effectué un bilan médical de routine à leur arrivée à quai pour vérifier leur état de santé général. Ce contrôle standard est systématique après une telle exposition prolongée à la mer et au froid nocturne.

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Le bilan médical n'ayant révélé aucune blessure grave ni problème de santé immédiat, les deux septuagénaires ont pu être remis à leur famille. Les proches anxieux ont pu retrouver leurs aînés dans de bonnes conditions, marquant une fin heureuse pour cette opération de recherche nocturne. Les secours ont salué avec soulagement le succès de cette mission de sauvetage.

Perte du matériel et suite de l'enquête

Bien que les vies humaines aient été sauvées, l'opération n'a pas permis de récupérer le bateau impliqué. Les sapeurs-pompiers ont précisé que les conditions de la nuit et la position à la dérive ont empêché le remorquage du catamaran. Le petit voilier reste perdu au large, victime des éléments lors de cette incident majeur.

Cet événement souligne l'importance cruciale des dispositifs de surveillance maritime et de la réactivité des secours basques. L'incident au large de Ciboure du 17 novembre restera un exemple de la coopération efficace entre la SNSM, les pompiers et le CROSS pour garantir la sécurité des plaisanciers sur la côte atlantique.