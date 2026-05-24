Sauvé par les propres moyens, conducteur de camionnette échappe à une chute fatal dans le canal de Séte

Une opération de secours a été déclenchée peu après 17 h ce dimanche 24 mai, pour venir au secours d'un homme qui venait glisser dans le canal à bord de sa camionnette. L'accident aurait pu être dramatique. Ce dimanche 24 mai après 17 h, une chute spectaculaire s'est produite dans le canal de Sète.

Une opération de secours a été déclenchée peu après 17 h ce dimanche 24 mai, pour venir au secours d'un homme qui venait glisser dans le canal à bord de sa camionnette.

L'accident aurait pu être dramatique. Ce dimanche 24 mai après 17 h, une chute spectaculaire s'est produite dans le canal de Sète. Le conducteur d'une camionnette a dû avoir la frousse de sa vie lorsque son véhicule garé le long du quai Pasteur a dangereusement basculé, cabine la première, dans les eaux du canal. Par chance, le chauffeur âgé de 69 ans, a pu s'extraire de l'habitacle par ses propres moyens avant l'arrivée des secours.

D'importants moyens ont été déployés sur place par le Sdis 34 (deux véhicules de secours nautiques ainsi que deux autres pour le secours à personne). La camionnette a pu être retenue par les bateaux qui se trouvaient amarrés. À cette heure, rien n'a filtré sur les causes de cette chute du quai. Rappelons que ce phénomène n'est pas rare en cité singulière puisque la dernière en date remonte à janvier 2026 depuis le Mas Coulet. Heureusement sans issue fatale





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