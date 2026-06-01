Sassetotaises : les premières olympiades s'ouvrent aux autres villages

Le samedi 20 juin 2026, venez-vous défier lors d'olympiades, à Sassetot-le-Malgardé (Seine-Maritime). Chaque village peut être représenté avec une équipe. Venez vous défier entre villages au mur des champions à l'occasion des olympiades sassetotaises, près de Bacqueville-en-Caux (Seine-Maritime). ©Comité des fêtes de Sassetot-le-Malgardé, cet événement a été lancé en 2025 'pour créer des liens entre les habitants', confie Yannick Cardey, le président. L'an dernier, les premières olympiades s'étaient concentrées sur la population sassetotaise uniquement. Cette année, la manifestation s'ouvre aux autres villages, un peu comme ce qui pouvait se faire à l'époque., avec des participants âgés au minimum de 12 ans. Un village ne peut être représenté que par une seule et unique équipe. Il y en a déjà cinq de sélectionnées mais le comité des fêtes fixe dix équipes au maximum pour l'événement. Voilà plusieurs semaines que l'équipe de Yannick Cardey prépare cette manifestation. 'On fait tout nous-même, avec beaucoup de récupérations', confie le président. Parcours avec piscine, mur d'élastiques, jeux d'eau, mur des champions... toute une série d'épreuves sportives et loufoques attendent les participants. 'C'est vraiment physique', admet Yannick Cardey.Chaque équipe devra concourir dans trois épreuves la matinée et trois l'après-midi. À l'issue de celles-ci, des coupes et médailles seront distribuées. Et le soir, après l'effort, le réconfort : une soirée cochon grillé viendra clôturer cette journée festive. Olympiades sassetotaises, le samedi 20 juin, dès 9 h. Pour s'informer et s'inscrire, vous pouvez contacter le président du comité des fêtes au 07 71 68 01 91. Après 739 jours de souffrance, Louna, 15 ans, a vaincu son cancer du cerveau : 'Je me demande comment j'ai été si forte'

Le samedi 20 juin 2026, venez-vous défier lors d'olympiades, à Sassetot-le-Malgardé ( Seine-Maritime ). Chaque village peut être représenté avec une équipe. Venez vous défier entre villages au mur des champions à l'occasion des olympiades sassetotaises, près de Bacqueville-en-Caux ( Seine-Maritime ).

©Comité des fêtes de Sassetot-le-Malgardé, cet événement a été lancé en 2025 'pour créer des liens entre les habitants', confie Yannick Cardey, le président. L'an dernier, les premières olympiades s'étaient concentrées sur la population sassetotaise uniquement. Cette année, la manifestation s'ouvre aux autres villages, un peu comme ce qui pouvait se faire à l'époque. , avec des participants âgés au minimum de 12 ans.

Un village ne peut être représenté que par une seule et unique équipe. Il y en a déjà cinq de sélectionnées mais le comité des fêtes fixe dix équipes au maximum pour l'événement. Voilà plusieurs semaines que l'équipe de Yannick Cardey prépare cette manifestation.

'On fait tout nous-même, avec beaucoup de récupérations', confie le président. Parcours avec piscine, mur d'élastiques, jeux d'eau, mur des champions... toute une série d'épreuves sportives et loufoques attendent les participants.

'C'est vraiment physique', admet Yannick Cardey. Chaque équipe devra concourir dans trois épreuves la matinée et trois l'après-midi. À l'issue de celles-ci, des coupes et médailles seront distribuées. Et le soir, après l'effort, le réconfort : une soirée cochon grillé viendra clôturer cette journée festive.

Olympiades sassetotaises, le samedi 20 juin, dès 9 h. Pour s'informer et s'inscrire, vous pouvez contacter le président du comité des fêtes au 07 71 68 01 91. Après 739 jours de souffrance, Louna, 15 ans, a vaincu son cancer du cerveau : 'Je me demande comment j'ai été si forte





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