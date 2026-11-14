Sarthe : la semaine nationale du massage bébé promeut le bien-être infantile

La Sarthe organise des ateliers de massage pour bébés durant la semaine nationale. Découvrez les bienfaits, les horaires et les lieux de ces séances animées par des puéricultrices.

Le Département de la Sarthe met en avant ses agents pour la semaine nationale du massage bébé. Cette initiative vise à redorer le blason de la Protection Maternelle Infantile. Ludivine Joyau, responsable d'équipe à la PMI, regrette que le service soit souvent identifié négativement par les familles. Les infirmières puéricultrices restent des professionnelles redoutables pour le bien-être de votre bébé.

Estelle Rétif, infirmière puéricultrice à la PMI, illustre parfaitement cette expertise. Elle explique comment masser un nourrisson sans le réveiller. Les bons gestes favorisent le sommeil et soulagent les coliques. Cette pratique stimule aussi l'enfant et l'aide à prendre conscience des parties de son corps.

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Les bonnes pratiques pour un massage réussi

On ne masse pas un bébé qui dort, pleure ou n'est pas disponible. Il faut un signe clair qu'il soit favorable. Emplie de tendresse, Estelle passe ses mains sur les jambes du poupon. Il faut un appui prolongé, pas de l'effleurement. Ces gestes de détente sont transposables dans le quotidien du bébé.

Le contact entre le parent et l'enfant est essentiel. Estelle assure que c'est le royaume des bébés. On peut y amener un petit flacon d'huile végétale. On associe une chanson, une comptine ou des mots rassurants. La séance devient un moment de partage privilégié.

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Une implication paternelle en hausse

Lors des dernières séances, Ludivine salue l'engagement des papas. Ils sont de plus en plus présents dans ces ateliers. C'est peut-être dû à l'allongement du congé paternité. On a une majorité de mamans, mais les papas viennent plus qu'avant. Cette dynamique renforce le lien familial.

C'est un parcours complet de quatre à cinq séances. Chaque séance dure une heure. Cette formation est destinée aux parents. Elle a des effets directs sur les parents. Elle aide aussi les bébés à mieux se développer. Les résultats sont visibles rapidement.

Impact psychologique positif pour les parents

Les bénéfices vont au-delà du physique. J'ai le souvenir d'une maman qui présentait des prémices d'une dépression post-partum. Elle avait du mal à regarder son enfant. Elle saturait face à la charge émotionnelle. Au fur et à mesure, elle a appris à toucher et regarder son bébé.

Elle a pris confiance dans ses compétences de maman. À la fin du processus, elle avait enfin rencontré son bébé. Ce type de récit montre la puissance de la technique. Le président du Département réagit en affirmant que c'est un lien gagné pour la vie. Il y a un enjeu fort pour la société.

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Horaires et lieux des ateliers en Sarthe

Des ateliers sont prévus dans toute la Sarthe. Ballon propose des séances à la maison des projets. Les créneaux sont de 9 h 30 à 10 h 30 et de 11 h à 12 h. Allonnes accueille les participants au Relais Sarthe Solidarité. Les mêmes horaires sont proposés pour cette localité.

Le Mans offre des possibilités à l'Espal. Les sessions ont lieu de 9 h 30 à 10 h 30 et de 11 h à 12 h. Fresnay-sur-Sarthe accueille des groupes au Relais Sarthe Solidarité. Les créneaux sont de 14 h à 15 h et de 15 h 30 à 16 h 30. La Suze-sur-Sarthe suit le même programme à 14 h et 15 h 30.

Bouloire et Coulaines proposent des ateliers le matin. Le Relais Sarthe Solidarité accueille les parents à 9 h 30 et 11 h. Le Mans propose aussi des créneaux l'après-midi. Le Relais Sarthe Solidarité Panorama ouvre ses portes à 14 h et 15 h 30. Montval-sur-Loir ferme la liste avec des séances à 14 h et 15 h 30.