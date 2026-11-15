Sarcopénie après 50 ans : pourquoi la balance ment et comment protéger ses muscles

Après 50 ans, la sarcopénie peut cacher une perte musculaire malgré un poids stable. Le Dr Jimmy Mohamed explique les risques et les solutions pour l'autonomie.

Après cinquante ans, il est possible de subir une diminution significative de la masse musculaire sans observer le moindre changement sur la balance. Le Dr Jimmy Mohamed, médecin et présentateur de l'émission Ça va beaucoup mieux sur RTL, met en garde contre cette illusion dangereuse. La composition corporelle évolue de manière complexe avec l'âge, rendant le poids total un indicateur trompeur de la santé physique et de la force réelle.

Ce phénomène s'appelle la sarcopénie. Elle ne concerne pas uniquement l'apparence ou la performance sportive, mais touche directement la force, l'équilibre et la capacité à effectuer les gestes du quotidien. Perdre du muscle peut rendre plus difficile le fait de se relever, de porter ses courses ou de monter les escaliers, menaçant ainsi l'autonomie des individus.

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Piège de la balance et densité musculaire

Le Dr Jimmy Mohamed insiste sur un piège fréquent : le poids total ne raconte pas toute l'histoire. À volume égal, le muscle est plus dense que la graisse. En théorie, perdre du muscle pourrait donc faire baisser le poids, mais si la masse grasse augmente simultanément, le chiffre affiché reste stable, voire monte.

Cela ne dit rien de la valeur d'une personne ni de ses efforts. Cela montre seulement que la composition corporelle ne se résume pas aux kilos. Une balance classique ne peut pas distinguer entre une perte de masse maigre et un gain de masse grasse, masquant ainsi la détérioration réelle de la structure physique.

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Constat européen EWGSOP2 et mesures

Le consensus européen EWGSOP2 rappelle qu'après 50 ans, des pertes de masse musculaire des jambes de l'ordre de 1 à 2 % par an ont été rapportées. Ces baisses présentent de fortes variations selon les personnes, leur activité physique et les méthodes de mesure utilisées pour l'évaluation.

La force peut, elle aussi, diminuer avec l'âge, parfois plus vite que la masse. Pour mesurer et préserver sa masse musculaire, le Dr Jimmy Mohamed cite deux pistes principales. Les balances impédancemétriques envoient un très faible courant électrique pour estimer la masse grasse et la masse maigre, mais elles ne mesurent pas directement le muscle.

L'hydratation, un repas récent, un sport juste avant ou le type d'appareil peuvent modifier le résultat des balances connectées. Le DXA est plus standardisé pour évaluer la composition corporelle dans certains contextes médicaux ou de recherche, mais ce n'est pas un examen à demander systématiquement pour vérifier ses muscles au quotidien.

Limites de l'étude Inserm sur la testostérone

La chronique évoque aussi une étude Inserm sur la réparation musculaire. Le point utile à retenir est précis : en cas de lésion, de déchirure ou de traumatisme, le corps active des mécanismes de réparation qui s'étalent sur environ un mois. Selon Jimmy Mohamed, avec l'âge, ces mécanismes deviennent moins efficaces.

Les travaux cités ont été menés chez la souris mâle. Ils montrent que la signalisation des androgènes, dont fait partie la testostérone, participe au maintien de cellules souches musculaires impliquées dans la réparation du muscle. Dans ce modèle animal, bloquer le récepteur des androgènes perturbe la réparation.

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La nuance est essentielle car ces résultats restent précliniques. Ils ne prouvent pas qu'une supplémentation en testostérone serait utile ou sûre chez l'humain pour préserver ses muscles. Le Dr Jimmy Mohamed le souligne lui-même : l'expérience concerne pour l'instant un modèle animal masculin, et la situation est plus complexe chez la femme.

Stratégies pratiques pour préserver l'autonomie

Sur le plan pratique, le message de la chronique est simple : entretenir ses muscles demande à la fois du mouvement et des matériaux pour les réparer. Le Dr Jimmy Mohamed recommande le renforcement musculaire, en citant la musculation au moins deux fois par semaine.

Ce repère rejoint les recommandations relayées par l'Assurance Maladie pour les adultes. Concrètement, l'objectif n'est pas de viser la performance, mais de construire une réserve fonctionnelle. Faire du renforcement à 30, 40 ou 50 ans peut aider à conserver plus tard des gestes ordinaires.

Le point central de Jimmy Mohamed est l'association : les protéines seules ne remplacent pas le travail musculaire, et l'entraînement est moins pertinent si les apports alimentaires ne suivent pas. Les besoins en protéines varient selon l'âge, l'état de santé et les situations particulières, notamment en cas de maladie rénale ou de dénutrition.

Mieux vaut alors personnaliser les repères avec un professionnel de santé. Préserver ses muscles n'est pas une injonction esthétique. C'est une façon de protéger, pas à pas, sa force, son équilibre et son autonomie, même lorsque la balance semble ne rien signaler.