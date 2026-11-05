Sarah Salliou lance son coaching scolaire à Caraman après 11 ans d'AESH

L'ancienne AESH Sarah Salliou crée sa société de coaching scolaire à Caraman. Elle vise à renforcer la confiance et l'autonomie des collégiens et lycéens grâce à une approche pragmatique.

Sarah Salliou a officiellement franchi le cap en lançant son entreprise de coaching scolaire à Caraman, capitalisant sur onze années d'expérience comme Accompagnante d'Élèves en Situation de Handicap ( AESH) au collège local. Cette nouvelle initiative professionnelle marque la concrétisation d'un parcours semé d'obstacles administratifs, surmontés grâce à sa persévérance face aux complexités du financement de la formation.

Un parcours atypique vers la reconversion professionnelle

Après avoir exercé pendant dix ans comme auxiliaire de puériculture, Sarah Salliou a dû se reconvertir en raison d'une inaptitude physique liée à un accident. Elle a ensuite intégré le collège de Caraman en tant qu'AESH, où elle a principalement accompagné des adolescents de quatrième. Cette tranche d'âge, caractérisée par une transition complexe, a permis à Sarah Salliou de développer une relation de confiance rapide, abordant les jeunes presque comme des adultes. C'est cette proximité, renforcée par les encouragements de la communauté éducative et de certains élèves, qui a catalysé son désir d'entreprendre. Elle tient cependant à préciser qu'il ne s'agit pas d'une rupture totale, car elle continuera à exercer son métier d'AESH en parallèle de son activité de coach.

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Obstacles administratifs et intervention de haut niveau

La validation de ce projet a nécessité un véritable parcours du combattant administratif. Sarah Salliou a dû faire face à un refus de financement initial de sa formation certifiante, car sa durée excédait de deux mois le plafond régional fixé à douze mois pour le Compte Personnel de Formation. Face à cette inéligibilité technique malgré le soutien de sa hiérarchie, elle a écrit aux ministres du Travail et de l'Éducation nationale, ainsi qu'à Brigitte Macron. Cette dernière, étant une ancienne enseignante, semblait être une interlocutrice sensible à ce type de situation. La réponse du ministère de l'Éducation nationale a conduit à un examen du dossier par le Recteur de l'Académie, tandis que cinq jours après l'envoi du courriel à Brigitte Macron, le chef de cabinet du Président de la République a saisi le préfet de Haute-Garonne pour trouver des solutions.

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Une approche centrée sur l'autonomie et la confiance

Sarah Salliou insiste sur la nature pragmatique et limitée dans le temps de ses prestations, qui s'adressent aux collégiens, lycéens et étudiants. L'objectif n'est pas un accompagnement long terme, mais de fournir des outils permettant aux jeunes de développer leur confiance en eux, leur motivation, leur organisation et leur gestion du stress. La finalité reste l'autonomie : aider les élèves à identifier les solutions qui leur permettront d'atteindre leurs objectifs seuls. Cette méthode s'applique également à la gestion de la pression scolaire et familiale, ainsi qu'à des tâches concrètes comme la rédaction de dossiers auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) ou la préparation des entretiens parents-enfants.

Continuité de la formation et ouverture sur l'avenir

La formation professionnelle de Sarah Salliou, avec l'option coach scolaire, est programmée pour se terminer en mai 2027. Durant cette période, elle applique déjà les acquis de son apprentissage dans sa nouvelle structure. Elle exprime sa gratitude envers toutes les personnes qui ont cru en son projet et l'ont soutenue dans cette démarche. En officialisant ses compétences via cette formation reconnue par l'État, elle entend renforcer sa posture d'accompagnement et offrir aux jeunes un espace privilégié pour révéler leur potentiel. Cette double activité reflète une volonté de maintenir un lien direct avec le milieu scolaire tout en offrant un soutien spécialisé en dehors du cadre institutionnel.