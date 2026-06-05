Sarah Madeleine bat le record de France du 5 000 mètres à Rome

Sarah Madeleine a établi un nouveau record de France du 5 000 mètres en 14'37''80 lors du meeting de Rome, battant ainsi le précédent record établi par Cassandre Beaugrand il y a deux semaines. Cette performance est d'autant plus impressionnante que le record précédent datait de 2004 et avait été établi par Margaret Maury. Sarah Madeleine, qui est également une excellente athlète sur 1 500 mètres, a réussi à tenir un rythme très rapide tout au long de la course, terminant 11ème d'une course très relevée. Elle a ainsi réussi à devancer la double championne d'Europe italienne Nadia Battocletti et à réaliser les minima A exigés par la Fédération française pour les Championnats d'Europe à Birmingham. Sarah Madeleine a expliqué qu'elle avait commencé la course en fond de peloton, en prenant l'aspiration sans se cramer, en pensant d'abord aux 14'40'' qui étaient son objectif pour cette course de rentrée. Elle a ensuite réussi à aller chercher les petits groupes au fur et à mesure, dès qu'il y avait une cassure, mais toujours en espérant ne pas le payer à la fin. Sa performance lui permet d'entrer dans le top 20 européen de tous les temps sur cette distance.

Sarah Madeleine a établi un nouveau record de France du 5 000 mètres en 14'37''80 lors du meeting de Rome, battant ainsi le précédent record établi par Cassandre Beaugrand il y a deux semaines.

Cette performance est d'autant plus impressionnante que le record précédent datait de 2004 et avait été établi par Margaret Maury. Sarah Madeleine, qui est également une excellente athlète sur 1 500 mètres, a réussi à tenir un rythme très rapide tout au long de la course, terminant 11ème d'une course très relevée.

Elle a ainsi réussi à devancer la double championne d'Europe italienne Nadia Battocletti et à réaliser les minima A exigés par la Fédération française pour les Championnats d'Europe à Birmingham. Sarah Madeleine a expliqué qu'elle avait commencé la course en fond de peloton, en prenant l'aspiration sans se cramer, en pensant d'abord aux 14'40'' qui étaient son objectif pour cette course de rentrée.

Elle a ensuite réussi à aller chercher les petits groupes au fur et à mesure, dès qu'il y avait une cassure, mais toujours en espérant ne pas le payer à la fin. Sa performance lui permet d'entrer dans le top 20 européen de tous les temps sur cette distance





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