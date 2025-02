Sarah Lavoine : La Créatrice aux 130 Employés et 2 Collections Par an

Entretien avec Sarah Lavoine, créatrice de Maison Sarah Lavoine, une marque qui se démarque par son style chic et pratique. De l'architecture d'intérieur au prêt-à-porter, la marque a su s'imposer dans un marché compétitif grâce à une vision claire et une gestion rigoureuse.

Dans ce nouveau numéro de Pionnières du Business , l'émission qui met en lumière les femmes qui animent l'économie, nous rencontrons la créatrice Sarah Lavoine. Le rendez-vous est pris chez elle, au cœur de Paris, à quelques pas de sa boutique de la rue Saint Roch et de l'hôtel Roch dont elle a initié le nouveau concept. « Être ma propre patronne était une nécessité. » Aujourd'hui, Sarah Lavoine dirige une équipe de quelque 130 employés et lance 2 collections par an.

Dès ses débuts, Sarah Poniatowski a choisi l'indépendance. Son parcours, cependant, n'est pas celui d'une trajectoire linéaire. Issue d'un milieu où le sens de l'esthétique est omniprésent – sa mère est décoratrice d'intérieur et son père patron de presse – elle façonne son regard à travers les expériences. Mais elle n'a suivi aucune formation classique. « Je n'ai pas fait d'études. Ce n'est pas ce qui m'a construite. », confie cette entrepreneure qui s'est lancée très tôt. Car derrière son sourire modeste, Maison Sarah Lavoine est un style et une success story. La première brique fut l'architecture d'intérieur, une activité qui représente aujourd'hui 10% de l'activité et reste une vitrine pour la maison. La création de Maison Sarah Lavoine s'est faite par étapes, avec une approche pragmatique. Spécialisée dans la décoration et l'architecture d'intérieur, la marque a progressivement élargi son offre pour intégrer le mobilier, les accessoires et même le prêt-à-porter. L'objectif : proposer un univers global et cohérent, un style de vie chic sans ostentation, facile à vivre, capable de répondre aux attentes d'une clientèle de plus en plus internationale. A ses côtés, un homme clé : Édouard Renévier, son associé quelques années après le début de son aventure entrepreneuriale, joue un rôle central dans la gouvernance de l'entreprise. Cette ascension repose sur une identité forte, mais aussi sur une gestion rigoureuse. « Les gens nous identifient beaucoup à une couleur, notre bleu signature. Mais l'offre évolue en permanence. » Renouvellement des collections, ouverture à de nouveaux marchés, diversification des produits : l'entreprise suit une logique de croissance maîtrisée, où l'image de marque est un atout. Car si Sarah ne s'appelle plus Lavoine, elle incarne pleinement la maison, dans la presse où elle prend régulièrement la parole sur les sujets de leadership féminin comme sur les réseaux sociaux. Un leadership féminin dans un marché compétitifSarah Poniatowski incarne une génération d'entrepreneuses qui bousculent les codes du secteur par sa fraîcheur, son style sans chichis. Dans un univers du design souvent dominé par des acteurs historiques, elle impose un modèle agile, fortement inspiré par les tendances mode, fondé sur la créativité et la compréhension des attentes des consommateurs. « Nous avons encore beaucoup de marchés à explorer, notamment à l'international. L'évolution ne s'arrête jamais. » Le tout avec pragmatisme. Son ambition ? Développer une marque globale, en intégrant de nouveaux segments. L'hôtellerie fait partie des axes de réflexion. « Créer nos propres hôtels aurait du sens, cela permettrait de rassembler tout notre savoir-faire : architecture, retail, création d'univers. » Mais la cheffe d'entreprise est aussi une grande pragmatique, qui avance pas à pas. Cette logique illustre une volonté d'élargir le positionnement de Maison Sarah Lavoine, en capitalisant sur l'expertise développée depuis sa création. Sarah Poniatowski démontre que la réussite entrepreneuriale repose autant sur la vision que sur l'exécution. Entre intuition et pragmatisme, elle s'impose dans un marché exigeant, où la différenciation et l'innovation sont clés. Son parcours est aussi un signal fort pour les femmes qui souhaitent entreprendre : lauréate du prix Bold Veuve Cliquot de la femme d'affaires, la créatrice est très impliquée dans les écosystèmes féminins. L'occasion d'apporter son expérience.





MagazineCapital / 🏆 2. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

SARAH LAVOINE ENTREPRENEUR LEADERSHIP FEMININ DESIGN GROUPE STYLE DE VIE INTERNATIONALISATION INNOVATION

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Pourquoi la nouvelle collection de Maison Sarah Lavoine coche toutes les cases pour vous séduire ?Outre le lancement de sa collection printemps-été inspirée du voyage où pièces signatures composent avec des monochromes puissants, Maison Sarah Lavoine annonce sa nouvelle collaboration avec le fabricant de peintures Ressource.

Lire la suite »

Comparaison Forfait Mobile 130 Go 5G : Cdiscount Mobile vs CoriolisDécouvrez les meilleures offres de forfaits mobiles 130 Go 5G avec Cdiscount Mobile et Coriolis. Comparaison des prix, des données incluses, des réseaux et des conditions d'engagement.

Lire la suite »

Flavien Guenan remporte plus de 130 000 euros lors des Winamax SeriesFlavien Guenan, un entraîneur de poker à temps plein, a remporté plus de 130 000 euros lors des Winamax Series. L'émission RMC Poker Show du 26 janvier 2025 a également accueilli des invités comme Brian Benhamou du groupe Barrière et 'WorkandPlay', un joueur qui a remporté un expresso de 800 000 euros après avoir été licencié.

Lire la suite »

Dyson : cet aspirateur voit son prix perdre 130 euros grâce à cette double promotionAlerte, un bon plan vient de débarquer chez Rakuten. Transformez votre quotidien grâce à un aspirateur balai sans fil capable de tout nettoyer en un seul passage. L’aspirateur Dyson V12 Origin est en soldes à -20 % chez Rakuten, l’occasion d’économiser 130 euros.

Lire la suite »

Inondations en Bretagne: Entre 130 et 160 millions d'euros de dommages estimés par la CCRLa Caisse centrale de réassurance (CCR) a évalué les dommages causés par les récentes tempêtes et inondations en Bretagne entre 130 et 160 millions d'euros pour le régime «Cat Nat». Le réassureur public prévoit couvrir entre 6 000 et 8 000 sinistres. La hausse de la surprime «Cat Nat» à partir de 2025, de 12% à 20%, vise à financer ce régime face aux dégâts croissants liés au changement climatique.

Lire la suite »

Les inondations de janvier en Bretagne coûtent entre 130 et 160 millions d'eurosLes inondations qui ont frappé la Bretagne fin janvier ont entraîné des dommages importants, estimées à entre 130 et 160 millions d'euros, dans le régime « Cat Nat » (catastrophes naturelles). La hausse des sinistres liés au changement climatique pousse le gouvernement à augmenter la surprime « Cat Nat » à partir de 2025.

Lire la suite »