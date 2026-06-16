Sarah El Haïry : un changement de doctrine et un électrochoc pour la protection de l'enfance

La haute-commissaire à l'enfance, Sarah El Haïry, a rencontré des experts et des lecteurs de 'Sud Ouest' pour discuter de la protection de l'enfance. Elle a défendu un changement de doctrine et appelé à un 'électrochoc' pour mettre en place les moyens nécessaires pour protéger les enfants.

Sarah El Haïry, haute-commissaire à l'enfance, a rencontré des experts et des lecteurs de 'Sud Ouest' pour discuter de la protection de l'enfance . Elle a défendu un changement de doctrine et appelé à un 'électrochoc' pour mettre en place les moyens nécessaires pour protéger les enfants.

Les lecteurs ont attendu des réponses concrètes face à la gravité de la situation. Les dysfonctionnements judiciaires mis en cause dans l'affaire gersoise ont suscité une indignation généralisée. Les magistrats et les greffiers du tribunal judiciaire de Bordeaux ont voté une motion pour appeler à une clarification des attentes de la Nation au regard des moyens alloués à la justice.

Sarah El Haïry a appelé à engager la responsabilité de l'ensemble de la chaîne et à poursuivre les témoins et ceux qui n'ont pas exécuté les contrôles. Elle a également appelé à la transformation des outils d'information sur toute la chaîne pénale. Une nouvelle mobilisation a eu lieu après le rassemblement du 8 juin, auquel près d'un millier de personnes a participé. La parole de l'enfant a été désacralisée après l'affaire Outreau, affirme maître Maze, avocate de l'association La Mouette





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