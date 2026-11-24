La haute-commissaire Sarah El Haïry se rendra à Rennes le 25 novembre 2026 pour discuter des enjeux de la petite enfance et de l'intelligence artificielle lors d'un événement majeur.

La haute-commissaire à l'enfance Sarah El Haïry fera une visite officielle à Rennes le mercredi 25 novembre 2026. Cette intervention s'inscrit dans le cadre des Rencontres professionnelles de la petite enfance, une manifestation de première édition qui se déroulera dans le cadre des rencontres professionnelles de la petite enfance. L'événement porte le titre " Pour un monde sans exploitation des femmes " et s'aligne sur la journée contre les VSS. L'initiative est organisée par l' Ascor sous le patronage du ministère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Déroulement logistique de l'événement

L'accès aux activités se situe au 4 bis, cours des Alliés, à Rennes. La journée débute par un forum de la petite enfance ouvert à tous, avec une entrée libre, qui s'étend de 14h à 17h30. Cette partie publique vise à sensibiliser un large public aux réalités du secteur. La seconde partie de la journée, de 18h à 20h30, correspond à la soirée professionnelle. L'accès à cette session réservée aux experts nécessite une inscription préalable.

Also read Rennes : dans ce lycée, des élèves mobilisés lors des blocus demandent la démission de leur proviseure

Priorités stratégiques du ministère

Ce déplacement sera l'occasion pour la Haute-commissaire d'échanger avec les acteurs mobilisés auprès des jeunes enfants et de leurs familles. Les discussions porteront autour des enjeux d'accompagnement à la parentalité, de formation et d'attractivité des métiers de la petite enfance. La haute-commissaire Sarah El Haïry y rencontrera les structures d'accueil, les collectivités, les organismes de formation, les acteurs de l'emploi en Bretagne et les professionnels de la petite enfance, comme le précise le communiqué du ministère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Adaptation aux défis technologiques actuels

Les rencontres professionnelles de la petite enfance sont également dédiées à l'évolution des pratiques dans un contexte technologique changeant. La manifestation est consacrée aux défis du secteur et aux évolutions des pratiques à l'ère de l'intelligence artificielle. L'intégration de ces outils numériques représente un volet majeur des travaux prévus pour cette édition. Les participants examineront comment ces technologies peuvent optimiser le travail quotidien sans compromettre la relation humaine essentielle à l'éducation des tout-petits.

Advertisement

Implication des acteurs régionaux et institutionnels

L'événement mobilise un réseau étendu de partenaires institutionnels et professionnels en Bretagne. La présence de la haute-commissaire Sarah El Haïry souligne l'importance accordée par l'État à la coordination des efforts locaux. L'Ascor joue un rôle central dans l'organisation de cette rencontre, en associant les diverses parties prenantes. Les collectivités territoriales et les organismes de formation sont invités à contribuer activement au débat sur l'avenir du secteur.

Prochaines étapes pour le secteur

Cette journée marque une étape importante dans la réflexion collective sur l'attractivité des métiers de la petite enfance. Les échanges prévus viseront à identifier des solutions concrètes pour améliorer les conditions d'accueil. La haute-commissaire Sarah El Haïry utilisera cet espace de dialogue pour recueillir les avis terrain. Les conclusions de ces Rencontres professionnelles de la petite enfance influenceront les orientations futures des politiques publiques.