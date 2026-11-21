L'Association française du sapin de Noël naturel alerte sur le réchauffement climatique qui affecte la qualité des arbres. Jean-Christophe Bonoron recommande d'acheter début décembre pour éviter le dessèchement.

Seize millions de Français sur cent décident d'offrir une touche de verdure traditionnelle à leur foyer pour les fêtes. Le représentant de la filière, Jean-Christophe Bonoron, appelle à la prudence face aux impacts environnementaux récents. Il exhorte explicitement les consommateurs à reporter leur achat pour garantir la fraîcheur de l'arbre.

Réchauffement et pénurie de plants jeunes

L'Association française du sapin de Noël naturel a signalé des dégâts majeurs dans les pépinières de Normandie et du Morvan. Les jeunes plants sont particulièrement vulnérables aux conditions météorologiques extrêmes de cette année. Cinq millions de sapins sont vendus annuellement pour couvrir la demande nationale. Les producteurs de la Nièvre subissent de plein fouet ces variations climatiques imprévisibles.

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Sapins à réserves hydriques affaiblies

Ces arbres nécessitent cinq à six ans de croissance pour atteindre une hauteur comprise entre un et deux mètres. La coupe est prévue pour équiper les salons pendant la période hivernale. Les spécimens prêts à la vente cet hiver ont souffert de stress hydrique sévère lors de leur développement. Leur capacité de rétention d'eau est donc nettement inférieure à la normale.

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Dessèchement accéléré et chute d'aiguilles

Le sapin de Strasbourg se prépare activement pour l'ouverture de son marché le 27 novembre. Une installation tardive dans un intérieur chauffé accélère considérablement le processus de séchage. Les aiguilles tombent plus rapidement que d'habitude sur le sol et les cadeaux. Jean-Christophe Bonoron déconseille vivement l'achat en novembre pour cette raison précise. Le délai de conservation maximale ne dépasse pas trois semaines pour un spécimen coupé.

Adaptation des habitudes de consommation

Patience et raison sont les maîtres-mots pour la prochaine période de fêtes. Attendre quelques jours avant la sortie du portefeuille préserve la qualité du produit. Cette attitude respecte également la tradition celte héritée de cette coutume païenne. La filière espère ainsi limiter le gaspillage lié à une dégradation prématurée. Le bon geste consiste à choisir un arbre en pleine santé et bien hydraté.