Sapin de Noël artificiel Balsam Hill : trois modèles en promotion

Balsam Hill propose trois sapins de Noël artificiels réalistes dès 299 euros en promotion, avec 3 ans de garantie et livraison gratuite.

Le sapin de Noël artificiel Balsam Hill attire les foyers qui souhaitent décorer leur salon pour les fêtes sans racheter un arbre chaque année. La marque spécialisée propose plusieurs modèles imaginés pour reproduire l'aspect de véritables espèces présentes dans la nature. Trois références sont mises en avant avec des prix promotionnels : le sapin de Nordmann, le sapin Épicéa bleu royal et le sapin Silverado.

Ces arbres factices sont réutilisables et déclinés en plusieurs tailles, avec ou sans éclairage intégré. Selon la présentation de l'offre, les sapins artificiels Balsam Hill sont couverts par une garantie de 3 ans et livrables gratuitement. Leurs branches portent des aiguilles True Needle, qui forment un feuillage décrit comme primé.

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Trois sapins Balsam Hill inspirés d'espèces réelles

Le sapin de Noël de Nordmann imaginé par Balsam Hill est accessible dès 299 euros au lieu de 449 euros. Sa hauteur va de 122 à 366 cm, ce qui en fait le modèle le plus haut de la sélection présentée.

Le sapin de Nordmann s'inspire de l'un des sapins les plus connus de l'Europe occidentale. Il arbore des aiguilles vert foncé aux nuances argentées, et ses branches inclinées lui donnent une allure généreuse, décrite comme parfaite pour habiller les grandes pièces.

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Le sapin de Noël Épicéa bleu royal, noté en moyenne 4,8 étoiles, peut mesurer entre 122 et 305 cm. Inspiré d'une espèce européenne, il combine un feuillage dense aux reflets gris-vert et des tiges brun clair qui renforcent son aspect réaliste.

Le sapin Silverado, disponible en cinq formats de 152,50 à 274,50 cm, est présenté comme idéal pour décorer les petits espaces. Il reprend l'allure du célèbre Silverado Trail, qui pousse dans la vallée de Napa en Californie. Ses branches brun clair sont parsemées d'aiguilles bien vertes, et il faut compter au minimum 399 euros pour l'obtenir.

Prix promotionnels et garanties des modèles Balsam Hill

Les offres Balsam Hill affichent une réduction sur le sapin de Nordmann et sur le sapin Épicéa bleu royal. Le Nordmann passe de 449 à 299 euros, soit 150 euros de moins, tandis que l'Épicéa bleu royal passe de 429 à 299 euros, soit 130 euros de moins.

Le Silverado est proposé à partir de 399 euros, sans prix barré mentionné dans la présentation. Chaque modèle renvoie vers une offre Balsam Hill dédiée, accessible en cliquant sur le lien associé à l'arbre concerné.

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Au-delà du prix, les acheteurs bénéficient d'une garantie de 3 ans et d'une livraison gratuite sur l'ensemble de la gamme citée. La marque met en avant la durabilité de ses arbres, conçus pour durer selon la présentation.

Choisir le sapin Balsam Hill adapté à son intérieur

Le choix du modèle dépend surtout de la taille de la pièce, selon les indications fournies. Le Nordmann convient aux grands salons avec ses hauteurs de 122 à 366 cm, tandis que le Silverado cible les petits espaces avec ses formats de 152,50 à 274,50 cm.

L'Épicéa bleu royal, décrit comme adapté aux petits appartements comme aux grands salons, offre une option intermédiaire entre ces deux gabarits. Sa hauteur s'étend de 122 à 305 cm, avec une note moyenne de 4,8 étoiles.

Le choix de l'éclairage constitue un autre critère, puisque les sapins Balsam Hill sont proposés avec ou sans éclairages. Ces modèles réutilisables peuvent ainsi servir d'une année sur l'autre, selon la présentation de la marque.