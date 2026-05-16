Sapiac fait face à un physique et un talent exceptionnel de Noah Néné en Top 14

Le manager de Sapiac reconnaît que son équipe a souffert contre la volonté et le talent de Noah Néné et de son équipe de Paris, mais admire la qualité de match du joueur international.

Le manager de Sapiac pointe les physiques et le talent de Noah Néné en intensité contre les autres équipes en Top 14 . Sapiac, qui s’était incliné contre les Parisiens, 33-29, se désole du match très difficile contre une équipe aussi compétitive, mais apprécie la qualité du match de Néné.

La Rochelle recevra Sapiac dans quinze jours afin d’affronter la finale et tenter de rejoindre l’élite. Les joueurs Sapiacains doivent se souvenir de cette saison pour avoir la rage l’an prochain et se préparer pour la saison prochaine. Les Zergs ont marqué le premier essai Sapiacain grâce à Maxime Espeut





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Sapiac-Paris Match Noah Néné Talent Jeu Top 14

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