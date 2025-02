Sapiaç : Dix Changements pour Affronter Nevers

Le staff de Sapiac a opéré 10 changements dans le quinze de départ pour affronter Nevers. Une rotation importante qui vise à maintenir une concurrence saine au sein de l'équipe.

En face d'Agen, le staff sapiacain avait reconduit la plupart des joueurs qui s'étaient imposés à Mont-de-Marsan, il a cette fois complètement changé ses plans avec pas moins de 10 changements dans le quinze de départ, prouvant par là même qu'il n'y a, et qu'il n'y aura jamais de groupe type cette saison. Le staff tarn-et-garonnais prend-il un risque ? Non, tant tout le monde, comme le souhaite tout le monde, s'implique qu'il soit sur le terrain ou pas.

Pour tenter d'enchaîner un quatrième succès de rang, Sébastien Tillous-Borde ne change que trois joueurs sur les lignes arrières. Ainsi la paire de centre évolue avec les titularisations de JT Jackson, et Simon Renda, quand Segundo Tuculet enchaîne à l'arrière, tout comme Stéphane Ahmed, et Yvan Reilhac aux ailes, ce dernier ayant même été l'homme du match face aux Lot-et-Garonnais avec son triplé en première mi-temps. Si Jérôme Bosviel conserve son poste à l'ouverture, il sera cette fois associé à Joe Powell qui switche avec Hugo Zabalza qui démarrera cette fois sur le banc des remplaçants. Trois changements sur la lignes arrières, ce qui veut dire que le pack dans son entier évolue, histoire de concerver une concurrence saine, et qui pousse tout le monde vers le haut. Le capitanat est cette fois confié à Karl Wilkins, qui sera associé en troisième ligne à Tyrone Viiga, et Tjuee Uanivi. Kyllian Ringuet, l’un des meilleurs sapiacains de la saison, débutera sur le banc des remplaçants. Rotations classiques ensuite du côté des deux premières lignes avec l’association Sean Bean-Frank Bradshaw-Ryan dans la deuxième, alors que seul le talonneur Kévin Firmin rempile, et sera cette fois associé à Tietie Tuimauga, et Léo Aouf, de retour de blessure. On notera du changement sur le banc des remplaçants avec l’absence de Facundo Pomponio qui s’est fait mal lors de la mise en place.Du côté de l'USON, la défaite à Provence rugby a tout de même permis de voir que les Neversois avaient retrouvé certains arguments pour embêter les équipes de haut de tableau. Pour confirmer que l’élan né en janvier n’a pas été cassé, les Nivernais espèrent revenir avec au moins un point de leur voyage dans le Tarn-et-Garonne. Encore décimée par les absences à certains postes, l’USON alignera une équipe mêlant jeunesse, joueurs de retour de blessure et expérience. Fraîchement arrivé de Castres, le pilier gauche Louis Chanet (22 ans en mars prochain) fera figure de doyen en première ligne. Il sera accompagné du talonneur Jean-Maxence Jules Rosette (20 ans) et du pilier droit Lasha Pkhakadze (21 ans depuis décembre). Au talon, on soulignera les indisponibilités de Jonathan Maïau (blessure), Efi M’a’afu (commotion) et Stefan Buruiana (sélection). Chez les trois-quarts, Atu Manu fait sa réapparition au centre. Titulaire lors des trois premiers matches de la saison, le Tongien n’est plus apparu depuis le 12 septembre et la victoire contre Brive lors de la 3e journée. Il formera une paire inédite avec le Fidjien Alivereti Loaloa, qui a fait son retour seulement la semaine dernière après dix mois d’absence





