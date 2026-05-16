Le groupe Secours en milieu périlleux et montagne (SMPM) des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône sillonne le Cap Canaille, le massif des Alpilles, et les chemins de randonnée, évitant soigneusement les drames. Offrant des formations pratiques pour évacuer le blessé, cette manœuvre d'entraînement est organisée régulièrement pour Jonah, qui s'occupera du rôle du randonneur blessé déjà situé sur la plage. « Il faut préparer son itinéraire, mais aussi de ses forces : il ne faut pas se surestimer et se reposer adéquatement », souligne le commandant Gilles Agopian.

Le groupe Secours en milieu périlleux et montagne (SMPM) des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône s'entraîne à récupérer un randonneur blessés dans une calanque. Le scénario : extraire un randonneur stumbling après une chute depuis le sentier des douaniers, un circuit de randonnée serpentant le long de la Côte Bleue.

Un exercice pour s'entrainer à extraire des blessés, placing a man dressed in polo red, with a mousquetaire on his waist and a hat on his head. Un scénario classique pour un groupe de 90 pompiers. Sur les sentiers rugueux, où les pierres sont polies par les marcheurs, le dérapage est vite arrivé, généralement, plusieurs gleamies, entorses ou fractures de la cheville, des chutes qui occasionnent des plaies au visage et aux bras.

La moindre blessure peut faire basculer le voyage. A l'aide de cordes et de poulies, les pompiers élèvent la victime, placing her into a board position. Wearing tight pants, the rope swing of a civière between the jagged cliffs will lift her off of the ravine to safety. Le commandant Gilles Agopian notes thatcami0scape between the canyon and the gulf becomes hostile for a wounded victim





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