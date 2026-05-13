Saona Tison, première sélection en équipe de France pour la Coupe de la Confédération Méditerranéenne de Natation

Le club de natation d'Abbeville (Somme) a annoncé la sélection de Saona Tison en équipe de France pour participer à la Coupe de la Confédération Méditerranéenne de Natation (COMEN), qui se déroulera à Belgrade, en Serbie, du 19 au 21 juin 2026. Saona, jeune nageuse abbevilloise, a été choisie pour ses excellents résultats ces derniers mois et pour son engagement et sa progression constante.

Le club de natation d' Abbeville ( Somme ) est fier d'annoncer la sélection de Saona Tison en équipe de France pour participer à la Coupe de la Confédération Méditerranéenne de Natation ( COMEN ), qui se déroulera à Belgrade , en Serbie, du 19 au 21 juin 2026.

Cette compétition internationale de référence pour les jeunes nageurs réunira une vingtaine de nations parmi lesquelles l'Italie, l'Espagne, la Grèce ou encore la Turquie. Une première convocation sous les couleurs françaises qui vient récompenser les excellents résultats obtenus ces derniers mois par la jeune nageuse abbevilloise. Une sélection qui marque une reconnaissance du travail accompli depuis plusieurs saisons, aussi bien à l'entraînement qu'en compétition.

Pour le club, cette convocation en équipe de France constitue également une grande fierté et met en lumière la qualité de la formation locale. Son entraîneur souligne l'engagement et la progression constante de la nageuse : 'cette sélection est le résultat de beaucoup de travail, de sérieux et de persévérance. Saona a su répondre présente lors des échéances importantes et mérite pleinement cette première expérience internationale avec l'Équipe de France.

' À lire aussi : La jeune nageuse d'Abbeville Saona Tison sacrée reine des bassins au meeting d'Amiens. Vidéos : en ce moment sur Actu. Le club tient également à remercier l'ensemble des partenaires institutionnels et éducatifs qui accompagnent les jeunes sportifs dans leur double projet scolaire et sportif. Un remerciement particulier est adressé à l'établissement Saint-Pierre pour les aménagements d'horaires mis en place afin de permettre à Saona de concilier études et entraînements dans les meilleures conditions.

Le club remercie aussi la Ville d'Abbeville ainsi que la Communauté de Communes pour la mise à disposition des équipements sportifs. Grâce à ces infrastructures et à cet accompagnement, les jeunes nageurs du territoire peuvent évoluer et s'entraîner dans un environnement favorable à la performance. À quelques semaines de cette échéance européenne, tout le club sera derrière Saona pour cette première aventure internationale sous le bonnet tricolore.

Personnalisez votre actualité en ajoutant vos villes et médias en favori avec Mon Actu





Lille_actu / 🏆 71. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Coupe De La Confédération Méditerranéenne De N COMEN Saona Tison Équipe De France Belgrade Somme Abbeville Formation Locale Entraînement Compétition Ville D'abbeville Communauté De Communes Saint-Pierre Infrastructures Sportives Accompagnement Performance Première Aventure Internationale

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Coupe du Monde 2026 : Les Bleus desligneront les sept titulaires de Deschamps ?Toujours est-il qu'au JT de TF1 le 14 mai officiellement aux tours de Didier Deschamps, qui confirmera sa liste, on plonge dans le vif du sujet : les sept titulaires qui porteront l'emblème tricolore sur les matches de Groupes E du Mondial 2026. Vous y êtes déjà, en ce qui concerne les bonnes informations sur l'état de forme des Bleus et des commentaires sur les récents perfos d'Olise, Owusu-Umenyiora, Doué, Diop, Martial, Barthel, Nkunku, Lacroix, Bronn, Pavard, Merih Demiral, Ndombele et Kamara : je vous en apprendrai mTOR.

Read more »

Argentine : la pré-liste de Scaloni pour la Coupe du Monde, Messi présent, pas Balerdi !À un mois île du coup d'envoi du Mondial 2026, l’Argentine retient son souffle. Lionel Scaloni, l’architecte du sacre au Qatar, vient de transmettre à la FIFA sa liste élargie pour la défense du titre mondial

Read more »

La France avec Thibault Tricole et Nicolas Thuillier pour la Coupe du monde de fléchettesL'équipe de France participera à la Coupe du monde de fléchettes (11-14 juin), disputée par équipes de deux, avec Thibault Tricole et Nicolas Thuillier, novice dans cette compétition. Les Bleus feront partie des 40 équipes en lice pour tenter de succéder à l'Irlande du Nord, titrée en 2025.

Read more »

Coupe de France N1 : la pole position pour l'AVCA Provence Dole ?Troisième du général par équipes, le club aixois dispute deux manches cette semaine. Une opportunité pour prendre la tête.

Read more »