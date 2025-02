Santorin: tremblements de terre répétés et crainte d'une éruption volcanique

L'île grecque de Santorin est secouée par une série de tremblements de terre depuis fin janvier, provoquant l'inquiétude des habitants et des scientifiques. Si certains sismologues considèrent que ces séismes ne sont que des sursauts tectoniques, d'autres craignent une montée du magma en raison d'un enchaînement particulier des tremblements. La situation a entraîné l'évacuation de milliers de personnes, des touristes comme des habitants, et une atmosphère de tension sur l'île.

L'île grecque de Santorin a été frappée par de puissants séismes mardi 11 février, avec un pic à 5,3 sur l'échelle de Richter. Le tremblement a été ressenti jusqu'à Athènes, située à 300 kilomètres de là. Depuis la fin du mois de janvier 2025, Santorin a été touchée par 12 800 séismes. Les corps frémissent en même temps que les murs blancs de ce décor de carte postale. Santorin tremble, mais on ne sait toujours pas exactement pourquoi.

Les scientifiques en scrutent les entrailles, mais sont incapables de parler d'une seule voix. Des sismologues, des géologues et des océanographes se précipitent sur place. Certains voient dans cette frénésie sismique un simple sursaut des plaques tectoniques, une agitation de la croûte terrestre qui ne pourrait pas déboucher sur un tremblement de terre encore plus massif. C'est le cas de Gerassimos Papadopoulos, sommité grecque de la sismologie, cité par le Journal Le Monde. Mais d'autres redoutent un scénario plus sombre sur cette île volcanique : une montée du magma, lente et inexorable, s'insinuant dans les failles de la terre et qui annoncerait une future catastrophe. « L'enchaînement très particulier des séismes laisse penser qu'il existe un processus caché », explique au journal un spécialiste français, « l'introduction de fluides volcaniques dans la zone de failles ».11 000 des 15 000 résidents permanents ont quitté l'île. Il y a plus de 3 500 ans, c'est une éruption qui a donné à Santorin le visage qu'on lui connait et c'est une nouvelle éruption qui pourrait venir tout changer à nouveau. Au mois de février, les chats sont restés dans les ruelles de Santorin, mais les touristes sont repartis. Ils sont normalement plus de trois millions chaque année. Les habitants aussi ont fui : 11 000 des 15 000 résidents permanents ont quitté Santorin. Le Monde décrit « on ne mange plus chez Yolo, où l'on venait goûter souvlakis et baklavas, parce que le cuisinier est parti ». La patronne d'un hôtel raconte « mes copines sont parties, mon personnel aussi et pour compléter le tableau je reçois toutes les cinq minutes un texto d'annulation pour cet été ». Les autorités tentent de montrer que la situation est à peu près sous contrôle : l'armée, les pompiers et la police sont présents, des générateurs ont été mis de côté au cas où. Les seuls qui semblent sereins sont les « yaya » et les « papous », les grands-mères et les grands-pères de Santorin. L'un d'entre eux parle depuis le comptoir d'un café : « Si demain les touristes ont peur de revenir, on reprendra la culture de nos jardins. On est nés pauvres sur cette île, et nous, les vieux, on survivra ».





