Santorin secoué par une intense activité sismique

L'île grecque de Santorin a été frappée par une intense activité sismique depuis fin janvier, avec plus de 12 000 séismes enregistrés. Le plus fort séisme, de magnitude 5,3, a eu lieu lundi soir et a été ressenti jusqu'à Athènes. Bien qu'aucun dégât ni blessé n'ait été signalé, l'inquiétude a gagné les habitants de l'île et des îles voisines. L'état d'urgence a été décrété jusqu'au 3 mars.

Cependant, l'inquiétude a gagné les 15 500 habitants de l'île, ainsi que ceux des îles voisines. Une grande partie d'entre eux ont désormais quitté la zone. Les écoles sont fermées depuis le 3 février, et l'état d'urgence a été décrété jusqu'au 3 mars. Mondialement connue et très fréquentée – 3,4 millions de touristes en 2023 –, Santorin fait partie d'un petit archipel autour d'une caldeira. Cette caldeira, résultat de plusieurs grandes éruptions, notamment la grande éruption minoenne du 1610 av. J.-C., a d'ailleurs repris en 2024 « une activité sismique légère ». La Grèce est l'un des pays les plus actifs d'Europe sur le plan sismique, en raison de sa position à l'intersection de plusieurs plaques tectoniques, notamment la plaque de la mer Égée. Le volcan de Santorin est le plus actif des huit avec qui il compose l'arc égéen, situé à la limite avec la plaque africaine





