Santorin : 12 000 séismes en quelques semaines, le risque de tsunami planant

L'île grecque de Santorin est secouée par une intense activité sismique depuis le 26 janvier, avec plus de 12 000 séismes enregistrés. Les autorités ont décrété l'état d'urgence et des milliers d'habitants ont évacué l'île par crainte d'une catastrophe majeure. Le risque de tsunami s'ajoute à la situation déjà préoccupante.

Depuis le 26 janvier, Santorin , en Grèce , est le théâtre d'une activité sismique intense, avec plus de 12 000 séisme s enregistrés. Cette situation exceptionnelle a poussé plus des deux tiers des habitants de l'archipel à évacuer leurs maisons, craignant pour leur sécurité. Les écoles ont été fermées et l'état d'urgence a été décrété le 6 février.

« C'est quelque chose d'abnormal dans le cas de Santorin : autant de séismes et des magnitudes assez élevées, très rapprochés dans le temps », explique Corentin Caudron, volcanologue, pour le média RTBF. Le risque de tsunami s'ajoute à ce drame déjà suffisamment grave. « C'est l'un des autres aléas et risques associés à cette activité. Un glissement de terrain le long d'une faille pourrait générer un tsunami, mais aussi une éruption . Qu'elle se produise à Santorin ou à Colombo, cela pourrait générer un tsunami », précise l'expert.Prédire un séisme reste un défi considérable. Ce qui est anormal ici, c'est que l'on observe plutôt le type de phénomène qui survient après un important séisme : de nombreux petits séismes de magnitude cinq et quatre. Mais ici, il n'y a pas eu le gros séisme ; peut-être qu'il n'y en aura jamais », ajoute Corentin Caudron. Santorin repose sur un volcan qui est entré en éruption pour la dernière fois en 1950. Cette activité volcanique pourrait expliquer les séismes actuels ; une chambre magmatique poussant la roche, la fracturant





