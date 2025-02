Santini appelle à la simplification tactique face à Pau

Le RAF, en difficulté et menacé par la zone rouge, se rend à Pau pour un match crucial. L'entraîneur Didier Santini souhaite une simplification tactique après la défaite contre Bastia et appelle ses joueurs à retrouver leurs valeurs et leur football.

À Pau , l'entraîneur Didier Santini espère que son équipe retrouvera son football et ses valeurs sans se prendre la tête. La défaite de la semaine dernière contre Bastia, selon Santini, est due à une tentative d'accélérer le jeu, une stratégie qui s'est avérée ratée. Il reconnaît que l'équipe possède les qualités nécessaires pour évoluer, mais qu'il a peut-être été trop ambitieux.

Le message de Santini est clair : il souhaite une simplification tactique et un retour aux principes qui ont fonctionné jusqu'à présent. Le message des supporters de Pau-Lignon a été percutant et direct après le match raté contre Bastia. Santini a admis qu'il n'a pas eu à rajouter quoi que ce soit, les fans ayant le droit de s'exprimer de leur mécontentement. Le président du RAF, Pierre-Olivier Murat, a lui aussi fait part de l'analyse sans fioritures. Il affirme que les joueurs sont conscients de leur mauvaise performance et qu'une répétition de ces points ne servirait à rien. Le RAF est cependant confronté à une situation délicate. L'équipe est en danger de zone rouge et a besoin de points rapidement. Murat reste cependant optimiste, soulignant que le club est habitué à gérer ce type de pression. Il rappelle l'importance de la confiance et de la résistance mentale. Santini, quant à lui, refuse de considérer le match contre Pau comme une simple question de survie. Il voit dans la rencontre face à Bastia une des plus difficiles de la saison, mais il compte sur l'implication de ses joueurs et la culture du maintien que l'équipe a su développer. L'effectif est au complet, y compris le nouveau gardien de but Mory Diaw, qui a l'occasion de se rattraper après son erreur face aux Corses. L'équipe a pris une approche optimiste en vue de ce match, espérant reconquérir leur place dans le jeu. Le résultat face à Pau, une équipe qu'ils avaient battue lors du match aller 1 à 0, reste à déterminer.





