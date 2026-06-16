Santiago Chocobares: 'Je ne suis pas si calme avant une finale, mais on joue pour ce genre de sensations'

Santiago Chocobares, trois quarts centre du Stade Toulousain et joueur de cinq demi-finales de Top 14, évoque les heures qui précèdent un tel évènement, qu'il décrit comme 'magnifiques', mais difficiles au point... de ne pas dormir. L'expérience des phases finales, il l'a appris ici. Malgré cela, il ne se sent pas si calme quand arrive la phase finale. Mais on joue au rugby pour ce genre de sensations. Pour sentir un peu le mal au ventre, les mains qui commencent à transpirer. Le jour où il ne sentirait rien, c'est le jour où il va arrêter. Mais d'abord, on va profiter de ces sensations qui sont uniques, il pense.

Santiago Chocobares ne se fait pas prier. Les critiques, les résultats récents du Stade Toulousain, ne menacent pas la confiance du trois quarts centre argentin et de son équipe au moment où il doit jouer sa cinquième demi-finale de Top 14 , vendredi contre le Racing 92.

Une ultime marche qu'il a toujours abordée avec un statut de titulaire. A 27 ans, et 35 sélections, il a l'expérience.

Cependant, avant ce genre d'évènement, le Puma au sang chaud n'est jamais tranquille. Pour RMC Sport, il dévoile les heures qui précèdent un tel évènement, qu'il décrit comme 'magnifiques', mais difficiles au point... de ne pas dormir. L'expérience des phases finales, il l'a appris ici. Parce qu'avant, il n'avait pas joué beaucoup de finales.

Il en a juste disputé deux en Argentine, avec son club amateur. Et la première de sa vie, il l'a perdue. Après, il a commencé à gagner. Ça, c'est l'expérience.

Pourtant, personnellement, il ne se sent pas si calme quand arrive la phase finale. Mais on joue au rugby pour ce genre de sensations. Pour sentir un peu le mal au ventre, les mains qui commencent à transpirer. Le jour où il ne sentirait rien, c'est le jour où il va arrêter.

Mais d'abord, on va profiter de ces sensations qui sont uniques, il pense. Déjà, deux jours avant généralement, on dort ensemble avec l'équipe. Donc tu sais dès ce moment que l'excitation commence petit à petit à monter. Mais c'est vrai qu'avec l'expérience, depuis 2021, année lors de laquelle il a disputé sa première finale, il se dit: 'Bon, lui, il a joué quatre finales, il doit être calme avant'.

Mais non, c'est l'inverse. C'est l'excitation. Une fois qu'on est sur le terrain, le match a commencé, c'est fini. Mais quand même, les jours d'avant, ce n'est pas si facile.

C'est très joli. Très, très, très joli tout ce qui entoure un match comme ça. C'est une chose magnifique à vivre. Mais quand même...

Moi, et toute la journée avant dans la semaine, avec l'excitation, quand je rentre chez moi, je ne sais pas, je ne peux pas me relâcher, être tranquille comme ça. Je tourne en rond. Après, j'appelle beaucoup mes amis, mes potes, ma famille. Là, ils essayent de me calmer un peu





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