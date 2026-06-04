Une analyse des liens entre détresse psychologique, qualité des relations personnelles et conditions de travail, s'appuyant sur les travaux du psychanalyste Gabriel Rolón et le Baromètre 2025. L'article explore les deux piliers de la santé mentale, les signaux d'alerte et les stratégies de protection.

Les nuits sans sommeil qui se succèdent, les larmes cachées dans les toilettes du bureau, les disputes à la maison : pour un clinicien, ce tableau ne reflète pas un "caractère faible", mais un risque médical sérieux.

Lorsque nos liens affectifs et notre travail se dégradent simultanément, la probabilité de craquer psychologiquement explose. Le psychanalyste argentin Gabriel Rolón résume cette bascule par une formule sans ambiguïté : "Cette personne va tomber malade". Psychanalyste et écrivain, Gabriel Rolón explique : "Quand une personne est heureuse d'être qui elle est et heureuse avec ce qu'elle fait, cette personne sera en bonne santé". Il identifie deux piliers fondamentaux de notre santé mentale : l'amour et le travail.

En France, le Baromètre 2025 de l'impact des relations professionnelles sur la santé mentale, publié par l'Académie du Service et Better World, révèle déjà que 42 % des salariés sont en détresse psychologique modérée à élevée. Pour Gabriel Rolón, la santé mentale n'est pas une affaire purement intérieure ; elle se construit et se noue à ce que nous vivons au quotidien dans nos relations personnelles et professionnelles.

Si l'un des deux piliers vacille, l'autre peut servir de béquille, par exemple après une rupture sentimentale ou un licenciement. Il résume cette dynamique : "Très souvent, quand l'un faillit, l'autre nous soutient".

Cependant, quand l'amour et le travail deviennent tous deux des sources de souffrance chronique, apparaissent insomnie, anxiété, tristesse persistante, puis des maladies physiques qui en sont souvent la conséquence. L'Organisation mondiale de la santé décrit la santé mentale comme un état de bien-être qui permet de faire face au stress, de travailler de manière productive et de contribuer à la communauté.

Le Baromètre 2025 de l'Académie du Service montre que 87 % des salariés qui souffrent attribuent leur état à leur environnement de travail, et que quatre sur cinq ressentent une fatigue mentale profonde liée aux pressions professionnelles, avec un coût pouvant atteindre 3 000 euros par salarié et par an. Ce même baromètre insiste sur l'importance du climat relationnel au travail : la qualité de la confiance, de l'écoute, et la possibilité du droit à l'erreur avec les collègues et les managers.

Des études comme celle de ReachLink rappellent que de simples micro-interactions positives, que ce soit au bureau ou en télétravail, augmentent le niveau d'énergie et réduisent la fatigue cognitive. À l'inverse, l'isolement, les remarques humiliantes ou le contrôle permanent transforment chaque journée de travail en une source de stress chronique et préparent le terrain à la détresse psychologique.

Pour se protéger, Marjorie Rose décrit six types de limites à établir pour ne pas s'épuiser dans ses relations : limites physiques, émotionnelles, de communication, mentales, de temps et relationnelles. Dire non à un message professionnel tard le soir, refuser d'être le confident permanent d'un proche, ou demander à un manager un temps calme pour se concentrer, sont des actes qui permettent de consolider au moins un des deux piliers, amour ou travail, quand l'autre vacille.

Face au mal-être, Gabriel Rolón propose avant tout une introspection par des questions essentielles plutôt que des recettes toutes faites : "Suis-je là où je veux être ? Avec qui est-ce que je partage ce que je suis ? Mon travail me porte-t-il ou m'écrase-t-il ? Mes liens me soignent-ils ou me rendent-ils malade ?

". Si plusieurs réponses à ces questions sont douloureuses ou sources d'inquiétude, le signal est sérieux ; il est alors crucial d'en parler à un médecin, un psychologue ou un psychiatre pour agir avant que le corps ne tombe réellement malade





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